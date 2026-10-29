Julián Quiñones brilla con gol y dos asistencias; Rodrigo Huescas destaca con Copenhague

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    Julián Quiñones brilla con gol y dos asistencias; Rodrigo Huescas destaca con Copenhague
    Julián Quiñones participó en tres goles del Al Qadsiah, mientras Rodrigo Huescas fue reconocido como el mejor jugador del partido en la clasificación del Copenhague. FOTO: X

Al Qadsiah aplastó 6-0 a Al Riyadh y tomó el liderato provisional de Arabia Saudita, mientras el lateral mexicano fue clave para que el conjunto danés avanzara a Cuartos de Final de la Copa

Julián Quiñones y Rodrigo Huescas brillaron en el extranjero este jueves. Mientras el delantero participó directamente en tres anotaciones durante la goleada de Al Qadsiah en Arabia Saudita, el lateral fue titular y dio una asistencia en la victoria del Copenhague dentro de la Copa de Dinamarca.

Quiñones fue determinante en el triunfo de 6-0 sobre Al Riyadh, correspondiente a la Jornada 12 de la Liga Profesional Saudí.

El atacante aportó un gol y dos pases decisivos, con los que Al Qadsiah llegó a 28 puntos y tomó el liderato provisional.

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El mexicano comenzó su exhibición al minuto 37, cuando presionó la salida rival, recuperó el balón y habilitó a Abdullah Al Salem para el segundo tanto.

Antes, Tijjani Reijnders había abierto el marcador al 18, por lo que los visitantes se fueron al descanso con ventaja de dos anotaciones.

En la segunda mitad, Quiñones volvió a aparecer al 56 con un servicio para Reijnders, quien marcó el 3-0. La superioridad de Al Qadsiah se amplió al 67 con el cuarto gol y, al 87, el exjugador del América convirtió el quinto después de recibir un pase de Musab Al Juwayr. Reijnders completó su triplete dos minutos más tarde y selló el 6-0.

Con esta actuación, Quiñones alcanzó seis goles y cinco asistencias en la presente campaña del campeonato saudí.

Además, fue la segunda ocasión en octubre que registró un tanto y dos pases para gol en un mismo encuentro, después de hacerlo el día 9 en el 5-0 frente a Al Kholood. El juego confirmó su buen momento.

En Dinamarca, Huescas también tuvo motivos para celebrar. El defensa mexicano fue titular, disputó los 90 minutos y colaboró con una asistencia en el triunfo de 3-0 del Copenhague sobre Aarhus Fremad, resultado que aseguró el pase de los capitalinos a los Cuartos de Final de la Copa de Dinamarca.

La intervención del exjugador de Cruz Azul llegó al minuto 20. Tras aprovechar un error en la salida del adversario, habilitó con un toque de tacón a William Clem, quien abrió el marcador.

Mohamed Elyounoussi amplió la ventaja al 39 y un autogol de Alexander Ludwig, al 71, sentenció la eliminatoria.

Huescas fue reconocido como el mejor jugador del partido, un impulso en su regreso después de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió en octubre de 2025.

La lesión lo alejó de las canchas durante aproximadamente un año y le impidió disputar el Mundial 2026.

El próximo desafío del Copenhague será el lunes 2 de noviembre contra Sønderjyske en la Superliga danesa.

Para Huescas, sumar continuidad representa la oportunidad de recuperar su lugar en el club y volver a competir por una convocatoria de la Selección Mexicana bajo el mando de Rafael Márquez.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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