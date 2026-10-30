Coahuila: El alcalde de Piedras Negras y su repulsa por el PRI

Lo refiero en virtud de que así ocurrió hace unos días, durante la visita del gobernador del estado a esa frontera para anunciar a los habitantes el inicio del programa “En Equipo le Entramos”, así como la estrategia ciudadana “Trabajando por Piedras Negras”. En ambos será aplicada una suma superior a los 312 millones de pesos distribuidos en una serie de beneficios para la ciudadanía.

Es evidente que el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, inclina sus preferencias hacia los militantes de la alianza integrada por Morena y el Partido del Trabajo . En su afán protagónico, suele desdeñar los eventos que realiza en la ciudad el Partido Revolucionario Institucional ( PRI ), máxime cuando son convocados por el gobernador priista para comunicar anuncios importantes.

El presidente municipal de esa ciudad demostró estar desprovisto de la más elemental educación al no hacer presencia en ese acto, lo que evidencia un choque con ese nivel estatal de gobierno y una actitud alejada de la cortesía política. Lo acepte o no Jacobo Rodríguez, el mandatario estatal ha aportado apoyos en todos los municipios, sean del color que sean.

Es claro que el alcalde ha generado una democracia en decadencia, pues es una persona ajena a los tiempos democráticos modernos. Desde ese nivel político, distingue a la ciudadanía en dos grupos: por un lado, incide en una subdivisión para los miembros de su partido y, por el otro, para los demás.

Con esos 312 millones de pesos, Piedras Negras podrá avanzar de forma significativa en la atención de diversos rezagos, lo que no hubiera sido posible hacer por parte del gobierno municipal, en virtud de que con su economía el ayuntamiento no completaría para realizarlos. El dinero público no tiene color preferente y, en este caso, lo mínimo que debió hacer Rodríguez fue agradecer con su presencia. Perdón, pero sólo quien actúa con torpeza no lo ve de esa manera.

Señor Rodríguez, deje de lado las trivialidades, pues los beneficios son para los habitantes de la ciudad que usted gobierna; no es posible que no le importe el bienestar de los nigropetenses.

Usted no manda en las conciencias de quienes conforman esa importante ciudad, merecedora de atención mediante el otorgamiento de obras que su presupuesto no le permite financiar, y que proporcionarían calidad de vida. Además, se lo digo con respeto, no es nadie para atajar beneficios, pues quiero suponer que no es una persona a la que no le interese la prosperidad de sus coterráneos.

Su falta de cortesía política durante la visita del gobernador a su ciudad lo muestra como una persona con una débil rivalidad, pues el titular del Ejecutivo estatal ha dado muestras de trabajar por los ciudadanos sin importar partidos.

Sus ideas nostálgicas con actitudes de la política rancia lo sitúan como un alcalde asido a la confrontación y al rencor. En consecuencia, no actúa de forma profesional, sino que procede en función de esos sentimientos de forma instintiva, convirtiéndolos en una actividad frívola en perjuicio de los habitantes.

Su pretendida dominación debe ser retirada de su actividad pública, pues si usted tiene ese puesto es porque los electores así lo expresaron. Le corresponde agradecer con acciones de un gobierno armónico y dejar de lado las escenas mediocres, propias de funciones circenses, cuando se realizan las juntas de cabildo.