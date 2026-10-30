Celebra Mapisa 35 años en Saltillo

En un mercado industrial altamente competitivo como el de Saltillo, la empresa 100 por ciento mexicana Mapisa conmemoró su 35 aniversario, consolidada como un referente nacional en el diseño de refacciones y en la fabricación piezas especiales para diversas industrias. Lo que comenzó hace tres décadas y media como la visión emprendedora de su fundador, Felipe Saldaña Guerrero, hoy se distingue como una organización caracterizada por la estabilidad laboral, el sentido humano y el liderazgo en el sector. UNA VISIÓN Fundada por Felipe Saldaña Guerrero junto a su hijo Julio César Saldaña Martínez, la compañía inició operaciones enfocadas en el mercado de componentes hasta posicionarse a nivel nacional como proveedora clave de firmas como Cinsa.

A 17 años de la partida de su fundador, el Presidente de la empresa, Julio César Saldaña Martínez, destaca que el crecimiento ha exigido perseverar frente a desafíos de la plaza como la rotación de personal, el ausentismo y la competencia del mercado asiático. Frente a las importaciones chinas, la directiva ha abogado por un mayor respaldo a las PyMEs mexicanas. “Mapisa no es solo un trabajo, es una escuela donde se aprende”, afirmó Julio César Saldaña Martínez. Para la directiva de la empresa la clave del éxito ha sido el amor al negocio, el enfoque humano y ser un buen jefe y amigo de su personal. LEGADO Julio César Saldaña Martínez recuerda con cariño al fundador de la empresa, a la que él también ha entregado su esfuerzo a través de años de dedicación.

“Hacemos algo que nos gusta... A mi me gustaría que me recordaran no como el empresario, sino como una persona que ayudó, que hizo el bien, que siempre fue un ganar ganar con la gente... que me recuerden como empresario, pero también como amigo, compañero y buen jefe”. La continuidad del proyecto familiar se fortalece con la tercera generación. Patricia Alejandra Saldaña Camarillo, representante de dirección con siete años en la empresa, creció recorriendo sus instalaciones desde niña. Recordando a su abuelo como un líder estricto y trabajador, hoy asume el compromiso del apellido familiar con el objetivo de honrar su legado y llevar a la firma a un punto aún más alto. “Desde niña soñaba con trabajar aquí. Quiero dirigir la empresa y llevarla al siguiente nivel”, dijo. Durante el festejo de aniversario, que incluyó una jornada de integración con competencias entre padres e hijos, convivio y la rifa de dos motocicletas, se entregaron reconocimientos de antigüedad de 5 a 35 años. Es el caso de Valeriano Heredia González, mecánico aparatista que ingresó a los 23 años en la fundación. “Nunca nos han soltado de la mano, es una empresa muy buena que nos apoya”.

Por su parte, Guadalupe Velazco Viña, gerente general con 25 años en la firma, definió a Mapisa como una empresa estable, confiable y basada en la honestidad y el trabajo en equipo. “Es una empresa donde puedes aprender mucho...y es una empresa muy estable, que se preocupa por sus trabajadores, muy familiar , muy confiable y siempre con la bandera de trabajar con honestidad y lealtad”, indicó. El aniversario culminó con una día de fiesta, cena, música donde los trabajadores y sus familias disfrutaron de la velada, reafirmando que el pilar de sus 35 años sigue siendo la lealtad y el esfuerzo compartido de su gente.

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