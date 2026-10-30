POLITICÓN: Crisis en el INE alcanza a Coahuila; Óscar Rodríguez se beneficia al permanecer frente al IEC

I. NO ALCANZÓ Tras una pausa para discutir –en privado– si retiraban del orden del día las designaciones de consejerías y presidencias de OPLES, el Consejo General del INE decidió votar de una vez las propuestas. En el caso de Coahuila, Karla Ivonne Natividad González obtuvo cuatro votos a favor y seis en contra, lejos de los ocho necesarios para presidir el IEC. Así, la convocatoria quedó desierta por segunda ocasión consecutiva. El respaldo unánime de la Comisión de Vinculación no sobrevivió al Consejo General. Nos habían asegurado que el acuerdo estaba planchado, pero, evidentemente, alguien desconectó la plancha. Después de tantos filtros, Coahuila volvió a quedarse sin una presidencia definitiva. II. VACANTES COMPARTIDAS

Coahuila no fue el único estado que se quedó esperando. Tampoco se aprobaron las presidencias de los órganos de Baja California Sur, Campeche y Tamaulipas, ni una consejería de Veracruz. Las propuestas de Guerrero y Oaxaca fueron retiradas para otra sesión. La crisis que dejó Guadalupe Taddei alcanzó una jornada que debía servir para completar los organismos locales. El INE exige a los aspirantes capacidad para construir acuerdos; ayer sus propios consejeros volvieron a demostrar lo difícil que les resulta practicarla.

III. PROVISIONAL DURADERO

Óscar Daniel Rodríguez fue uno de los beneficiados con la votación del INE : seguirá como presidente provisional del IEC . Ya van dos intentos fallidos para nombrar a quien lo sustituya. Nos cuentan que recibió la noticia con bastante gusto. Karla Natividad no reunió los votos y él conserva el despacho. Ahora habrá que esperar otra convocatoria, aunque ya hay quienes se preguntan si lo provisional terminará durándole hasta el final de su periodo como consejero. Por lo pronto, la fórmula le ha funcionado: no tuvo que competir por la presidencia ni conseguir votos para quedarse. Le bastó con que no se pusieran de acuerdo para relevarlo. IV. GANARON LA PARTIDA

Leticia Bravo Ostos también estaría contenta. En los círculos electorales se comenta que ella y Óscar Rodríguez actuaron para frenar la llegada de Karla Natividad. Nos cuentan que hablaron con sus contactos para que la propuesta no consiguiera los votos. Esa es la versión que circula; lo cierto es que el resultado les favorece: Óscar sigue en la presidencia y Lety evita la llegada de alguien que, dicen, no quería al frente. Si hicieron las gestiones que les atribuyen, sin duda les salió la jugada.

V. TERRENOS Y RUIDO En el Cabildo de Ramos Arizpe se discutió ayer la enajenación de tres predios municipales, cuyo valor conjunto se ha estimado en 80 millones de pesos. El regidor Pedro Aguirre Figueroa votó en contra y pidió que fueran subastados. Sin embargo, la sesión terminó girando alrededor del supuesto estado inconveniente del regidor. Dos compañeros dijeron haberlo notado distinto y él negó haber bebido. Sin una prueba, nadie puede afirmar que estuviera ebrio. Lo comprobable es que había una operación importante sobre bienes del Municipio. El estado del regidor podrá investigarse; el destino de los terrenos debe explicarse. VI. PRIMERO LAS CUENTAS La discusión sobre Pedro Aguirre no debe servir para esconder lo importante. El Ayuntamiento que encabeza Tomás Gutiérrez debe informar cuáles son los tres predios, cuánto miden, cuánto vale cada uno y quién pretende adquirirlos. También debe explicar por qué se eligió la enajenación propuesta y no la subasta que pidió el regidor. Son terrenos municipales y el Cabildo no dispone de ellos como si fueran propios. En todo caso, habrá que ver lo que dice el Congreso, pues deben pedirle permiso para deshacerse de ellos... ¿o no?

VII. PRIORIDADES Tras difundirse que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación para determinar si José Arturo Domínguez Arteaga incurrió en un delito al acudir a la audiencia de subasta, presentar una oferta y luego dejar con un palmo de narices a todos, surgen voces que advierten sobre un detalle puntual: si bien es importante que eventualmente se castigue la burla del presunto empresario, lo realmente necesario es que se avance en la definición de una salida al problema en que se encuentran las miles de familias que perdieron su fuente de ingresos y llevan años esperando a que se liquide la empresa. VIII. ÚNICA SALIDA Porque sobre esto último nada se dice y, no sólo eso, se sigue ignorando el problema de fondo, es decir, la necesidad de que el Gobierno de la República intervenga haciendo lo único que puede hacer avanzar esta historia hacia un final feliz: que se ponga dinero sobre la mesa para volver atractiva la adquisición de la acerera. Y en el caso de la Federación, eso implica ofrecer un esquema de quitas a los adeudos millonarios que AHMSA tiene con distintas empresas y entidades públicas.