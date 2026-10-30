En unión a la manifestación nacional, trabajadores del IMSS en Saltillo bloquearon el periférico Luis Echeverría Álvarez

Trabajadores y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantienen un bloqueo en ambos sentidos del Periférico Luis Echeverría, a la altura de City Club y la tienda Soriana Hiper, lo que generó un severo congestionamiento vial en la zona. De acuerdo con Diana Lucía Rodríguez Sánchez, enfermera clínica general del HGZ1 de Saltillo y coordinadora de la protesta, el plantón se levantará de manera paulatina. En estos momentos, se tiene contemplado liberar el sentido de norte a sur, y a las 12:00 horas se desbloqueará la circulación de sur a norte.

La coordinadora señaló que la intención de los manifestantes no es afectar a la sociedad civil; sin embargo, consideraron necesario realizar este bloqueo para visibilizar la causa de los trabajadores y extrabajadores del instituto de salud.

La protesta arrancó a las 10:00 de la mañana. En la convocatoria difundida entre la base trabajadora, los inconformes exigen un salario digno, el abasto de insumos y medicamentos, y la convocatoria a un congreso extraordinario. Asimismo, demandan la basificación de los compañeros eventuales, rechazan la “ley mordaza” y exigen la destitución del doctor Olivos. CAOS VIAL Y RUTAS ALTERNAS De acuerdo con el reporte vial, la circulación a la altura del Sarape se encuentra abierta, pero el congestionamiento en el sentido de norte a sur apenas comienza a liberarse en el bulevar Jesús Valdés Sánchez, tanto por el paso elevado como por la lateral.

Asimismo, la circulación por Paseo de la Reforma de poniente a oriente se vio afectada con largas filas en ambos sentidos. Ante el bloqueo, el tránsito por la lateral del Periférico Luis Echeverría de norte a sur fue desviado hacia la calle 2 de Abril, de la colonia San Ramón, entre el Bosque Urbano y la tienda Soriana Hiper.