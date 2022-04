FGE no tenía denuncias por abuso de médico asesinado en Piedras Negras; clínica corre a médico que lo auxilió

En medio de una conmoción en redes sociales por el homicidio del médico Jorge Midobuche en Piedras Negras, este lunes se dio a conocer que la unidad de norte de la Fiscalía General del Estado, nunca tuvo de manera formal una denuncia contra el por un delito de abuso contra un menor que rondó el caso luego de su asesinato.

Respecto a esa última teoría, de acuerdo con fuentes cercanas al caso, el médico habría aplicado un supositorio al menor en una consulta donde el padre -por protocolo- habría estado presente desde cinco meses atrás, a causa de malestares febriles del menor, por lo que habría sido desinformación del paciente.

Este mismo lunes, se llevó a cabo una misa, y personas cercanas al médico resaltaron que Jorge, fue un amigo ejemplar que dedicó su vida a preparar en el ramo de la medicina, además de que tenía proyectos de irse a estudiar al extranjero en los meses siguientes.

En redes sociales, el hasthtag #JusticiaParaJorge se ha vuelto una protesta a la que se han sumado personas conocidas y de la comunidad nigropetense de donde Jorge era originario, y en las publicaciones, han expresado algunas de las experiencias con él, a la par de su inconformidad contra la clinica y sus medidas de seguridad.

“Jorge era un alma noble y nunca se le vio enojado, mucho menos lastimar a alguien”, expresan personas cercanas a él.

Por otro lado, un médico compañero de Jorge, denunció en redes sociales que la Clínica del Magisterio en la que Jorge fue asesinado, terminó su relación laboral después de ausentarse un día con previo aviso, al notificar que la situación lo había afectado al haber sido quien encontró el cuerpo del médico de 33 años tendido sin vida.

“Muchas cosas pasaron después de eso y yo brinde mi apoyo en lo que se me pidió incluso insistí en que los pasantes se retiraran y aún así yo me quedé a apoyar en lo que pudiera para hoy 11 de abril me den la noticia que se me releva de mi puesto por abandono de trabajo en el turno nocturno”, expresa Carlos Alvarado.

Hasta ahora, se dio a conocer que la Fiscalía, no permitió que el cuerpo de Jorge fuera cremado, debido a investigaciones posteriores que podrían necesitar para las agravantes del homicidio en su contra.

Sin embargo, la misma autoridad dio a conocer que todavía no se tiene a un detenido como presunto responsable del asesinato.