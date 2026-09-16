FGE señala que investigación de exfuncionarios de Torreón corresponde a autoridades federales

Precisó que la investigación se encuentra a cargo de autoridades federales y señaló que la intervención de las instancias estatales se limita al marco de los acuerdos de coordinación interinstitucional. La FGE habría informado previamente que no participó en el operativo realizado por autoridades federales.

TORREÓN, COAH.- El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, afirmó que la investigación relacionada con los exfuncionarios de Torreón detenidos recientemente corresponde al ámbito federal y no a la Fiscalía General del Estado .

“Es un tema que obedece a una competencia distinta a nosotros. Hoy hay coordinación, por supuesto que hay coordinación, pero dentro de la coordinación hay competencias”, declaró el fiscal.

Fernández Montañez detalló que, de acuerdo con la información con la que cuenta la dependencia estatal, las pesquisas derivan de asuntos de carácter privado entre particulares y reiteró que el alcance de la autoridad local está limitado por la competencia del caso.

“Esta es una competencia que hasta donde podemos llegar a visualizar es por temas privados particulares de estas personas, hasta donde sabemos, pero es de una competencia federal”, puntualizó.

El fiscal reiteró que la dependencia a su cargo se mantiene atenta a los requerimientos de colaboración que pudieran realizar las autoridades federales; sin embargo, enfatizó que la integración de la investigación no corresponde a la Fiscalía estatal.