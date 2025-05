Fiscalía de Coahuila investiga si incendio en fábrica Daimay fue provocado

“La intervención que tiene la Fiscalía es meramente para determinar por medio de un perito en incendios si este fue o no provocado. Nosotros no entramos en temas administrativos que no sean constitutivos de delito”, explicó Loera Ruiz. Indicó que el peritaje preliminar podría estar listo en uno o dos días, y que de momento todas las líneas de investigación permanecen abiertas.

El delegado también puntualizó que, en caso de que el incendio se confirme como intencional, se trataría de un delito de daño que requiere la querella de la parte afectada para proceder legalmente. “De momento, todavía no tenemos la opinión técnica del perito que nos diga si fue o no provocado”, agregó.

El incendio, registrado el pasado 11 de mayo en la planta Daimay, ubicada en el Parque Industrial FINSA en Ramos Arizpe, movilizó a cuerpos de emergencia de Ramos Arizpe, Saltillo, Arteaga y el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, quienes colaboraron para controlar el fuego y evacuar a más de 200 personas de la zona afectada.