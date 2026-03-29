Fiscalía de Coahuila judicializa casos de violencia contra menores en la Región Sureste

La titular de la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez en Coahuila, Katy Salinas, confirmó la activación de protocolos de justicia penal y resguardo tras detectarse graves episodios de violencia familiar en los que las madres aparecen como las principales agresoras de sus hijos. Respecto a las investigaciones más recientes, Salinas informó sobre la intervención en el municipio de General Cepeda. “Iniciamos una carpeta de investigación por hechos ocurridos en el ejido Guzmán, en donde las víctimas son dos menores de edad”, detalló la fiscal.

La funcionaria fue enfática al señalar que, derivado de las indagatorias, se confirmó un entorno de maltrato constante. “Se advierte que viven violencia familiar, ejercida por parte de su madre, quien el día de hoy fue puesta a disposición del juez penal”, afirmó. Katy Salinas precisó que, en este caso particular, la imputada empleaba castigos físicos y presión emocional. “La madre ejercía violencia física y psicológica en contra de los menores, quienes actualmente ya están bajo resguardo de la Pronnif”, aseguró la fiscal de las Mujeres. Pese a que las víctimas no presentan daños físicos permanentes, Salinas dejó claro que la ley actuará con rigor. “No existen, por fortuna, lesiones considerables para ambos menores; sin embargo, por los hechos se judicializó el caso”, sostuvo. Este seguimiento institucional coincide con la reciente detención en Saltillo de Blanca Estela “N”, acusada de fracturar el pómulo a su bebé de tres meses en el ejido Santa Teresa de los Muchachos, caso que se suma a los reportes de violencia materna en la zona.

Ante el incremento de estos reportes, la fiscal subrayó la celeridad con la que se están integrando los expedientes para llevar a los responsables ante la autoridad judicial de forma inmediata y evitar que los menores sigan en riesgo. “El día de hoy se llevará a cabo la audiencia inicial”, concluyó Katy Salinas, en referencia a los procesos que buscan vincular a proceso a quienes atentan contra la integridad de la niñez coahuilense, garantizando el cumplimiento de la ley.

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