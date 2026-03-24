Saltillo: con inicio de ruta a Cancún, vuelo a CDMX tendrá nuevos horarios

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Saltillo
/ 24 marzo 2026
    Saltillo: con inicio de ruta a Cancún, vuelo a CDMX tendrá nuevos horarios
    Los vuelos de Viva Aerobús en Saltillo tendrán modificaciones en sus horarios con el arranque de operaciones de la ruta a Cancún. Rebeca Ramírez

A partir de este viernes, los días lunes, martes, miércoles y viernes el vuelo llegará de la capital del país a las 17:10 horas y partirá a las 17:40 horas; jueves y domingo arribará a las 18:30 y partirá a las 19:05 horas

Ante el arranque del nuevo vuelo directo Saltillo–Cancún, también se realizará un ajuste en los horarios del vuelo Saltillo–Ciudad de México, los cuales se recorrerán durante toda la semana, principalmente en los días en que opere la nueva ruta.

El director de Servicios Estatales Aeroportuarios (SEA), Óscar Pérez Benavides, acompañado por el administrador del aeropuerto, Jorge Jiménez, dio a conocer los nuevos itinerarios. Del 27 al 31 de marzo, el vuelo a la Ciudad de México llegará a las 17:10 horas y saldrá a las 17:40.

https://vanguardia.com.mx/dinero/dinero-local/hasta-el-momento-26-vuelos-privados-llegaran-a-saltillo-para-el-mundial-2026-GG19685210

Para abril, el vuelo a la Ciudad de México operará lunes, martes, miércoles y viernes con llegada a las 17:10 horas y salida a las 17:50; mientras que los jueves y domingos arribará a las 18:30 y despegará a las 19:05 horas.

Anteriormente, este vuelo llegaba a Saltillo a las 14:40 horas y salía a las 15:20; en tanto, los domingos arribaba a las 11:40 y partía a las 12:10 horas.

El vuelo Saltillo–Cancún, que inicia operaciones este 27 de marzo y se ofrecerá los jueves y domingos, llegará a las 13:55 horas y saldrá a las 14:30.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/analizan-nuevos-vuelos-para-saltillo-apuestan-por-atraer-al-mercado-regio-HP19074434

Pérez Benavides señaló que el avión de Viva Aerobús asignado a la ruta Saltillo–Cancún tiene capacidad para 186 pasajeros, de los cuales ya se han vendido 176 asientos, por lo que confió en que el resto se comercialice antes del domingo.

“Trae muy buen comportamiento, esperamos que así siga. Sabemos que es temporada alta por las vacaciones de Semana Santa, pero lo importante es que se ha logrado fortalecer la conectividad”, afirmó.

https://vanguardia.com.mx/dinero/dinero-local/coahuila-reabre-oxxo-en-el-aeropuerto-internacional-plan-de-guadalupe-FG19685123

En cuanto al cambio de horario del vuelo a la Ciudad de México, indicó que ha generado un incremento en la ocupación, al pasar de un promedio de 80% a entre 86 y 87% con el nuevo horario vespertino, aunque reconoció que también podría influir la temporada alta.

Finalmente, recordó que el 1 de junio iniciará el vuelo a Guadalajara, el cual será diario, con llegada a las 20:22 horas y salida a las 20:50.

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