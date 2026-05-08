Fiscalía General de Coahuila ha evitado 150 robos de identidad

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    Fiscalía General de Coahuila ha evitado 150 robos de identidad
    La Fiscalía de Coahuila afirma haber frustrado más de 300 casos de fraude y suplantación de identidad. ESPECIAL

Son las regiones Sureste y Laguna las que acaparan el mayor número de intentos de fraudes cibernéticos

La Fiscalía General del Estado de Coahuila ha logrado prevenir alrededor de 300 casos relacionados con robo de identidad y extorsión en lo que va del año, principalmente en las regiones Sureste y Laguna, informó el fiscal general Federico Fernández Montañez.

El funcionario explicó que estos resultados han sido posibles gracias al trabajo coordinado entre autoridades estatales y diversos sectores como instituciones bancarias, notarías y establecimientos comerciales, que alertan sobre movimientos inusuales, llamadas sospechosas o posibles intentos de fraude.

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Detalló que, una vez recibidos los reportes, se activan protocolos de inteligencia e investigación para rastrear el origen de las operaciones delictivas y evitar que los engaños se concreten.

“Se han evitado alrededor de 300 casos, principalmente relacionados con suplantación de identidad y fraudes dirigidos a instituciones financieras”, señaló.

Fernández Montañez precisó que tan solo en el sector notarial se han detectado y detenido cerca de 150 intentos de suplantación de identidad entre enero y mayo de este año.

Agregó que la Región Sureste concentra el mayor número de reportes, con aproximadamente 20 alertas mensuales vinculadas a posibles fraudes, extorsiones o uso de documentación apócrifa.

El Fiscal sostuvo que las estrategias de prevención y vigilancia implementadas en Coahuila han complicado la operación de grupos delictivos, lo que ha provocado que algunos intenten trasladar sus actividades a otras entidades del País.

Finalmente, adelantó que en los próximos días la Fiscalía Estatal presentará un informe detallado con los resultados obtenidos durante el primer semestre del año en materia de combate a la extorsión y al robo de identidad.

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