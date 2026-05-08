Más de 181 mil usuarios cruzaron de Piedras Negras a Eagle Pass en abril

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Más de 181 mil usuarios cruzaron de Piedras Negras a Eagle Pass en abril
    El cruce de automóviles particulares y motocicletas presentó un incremento del 3 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con cifras del puerto fronterizo. ARCHIVO

El flujo vehicular y peatonal mantuvo un incremento constante durante abril en el Puente Internacional Dos Coahuila 2000

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Al cierre administrativo del mes de abril, se reportaron 181 mil 935 cruces fronterizos a través del Puente Internacional Dos Coahuila 2000, desde Piedras Negras hacia Eagle Pass.

Milton Alejandro Olavarrieta Sandoval, director operativo del puerto fronterizo, informó que los indicadores muestran un incremento constante en el aforo de usuarios, con una tendencia al alza mes tras mes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/aplica-coahuila-cambios-al-calendario-escolar-ante-anuncio-de-la-sep-BD20549679

En la comparativa entre abril de 2026 y el mismo periodo del año anterior, se registró un aumento del 3 por ciento en el cruce de automóviles particulares y motocicletas, con un total de 159 mil 185 operaciones.

En cuanto al transporte de carga, se contabilizaron 21 mil 999 cruces de camiones, mientras que los autobuses sumaron únicamente 751 operaciones durante abril.

Otro rubro que mantiene crecimiento es el cruce peatonal, con 22 mil 274 usuarios que atravesaron el puente en el mismo periodo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cruce Fronterizo
Movilidad

Localizaciones


Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El Trumpan chihuahueño

El Trumpan chihuahueño
true

México, presa fácil de Trump
true

POLITICÓN: Teme Morena en Coahuila costo electoral por narcoacusaciones de EU

El ciclo escolar concluirá el próximo 5 de junio.

Aplica Coahuila cambios al calendario escolar ante anuncio de la SEP
Familias de distintos sectores disfrutaron previamente de un festejo similar en Teresitas.

Saltillo: disfrutan celebración para mamás en Teresitas e invitan a festejo en colonia Zaragoza
Coahuila sumó seis medallas más en la Olimpiada Nacional 2026, con podios en natación y tiro deportivo.

Coahuila suma 6 medallas en Olimpiada Nacional 2026: Destacan natación y tiro deportivo
Los analistas han advertido que las elevadas tensiones derivadas del bloqueo podrían desencadenar accidentalmente un retorno a una guerra a gran escala.

Las fuerzas estadounidenses atacaron petroleros que intentaban romper el bloqueo iraní
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que habló este jueves por teléfono con la presidenta de la Unión Europea (UE), Ursula von der Leyen.

‘Sus aranceles se dispararán’, Trump amenaza y da plazo hasta el 4 de julio a UE para cumplir acuerdo comercial