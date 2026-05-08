Más de 181 mil usuarios cruzaron de Piedras Negras a Eagle Pass en abril

Milton Alejandro Olavarrieta Sandoval, director operativo del puerto fronterizo, informó que los indicadores muestran un incremento constante en el aforo de usuarios, con una tendencia al alza mes tras mes.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Al cierre administrativo del mes de abril, se reportaron 181 mil 935 cruces fronterizos a través del Puente Internacional Dos Coahuila 2000, desde Piedras Negras hacia Eagle Pass.

En la comparativa entre abril de 2026 y el mismo periodo del año anterior, se registró un aumento del 3 por ciento en el cruce de automóviles particulares y motocicletas, con un total de 159 mil 185 operaciones.

En cuanto al transporte de carga, se contabilizaron 21 mil 999 cruces de camiones, mientras que los autobuses sumaron únicamente 751 operaciones durante abril.

Otro rubro que mantiene crecimiento es el cruce peatonal, con 22 mil 274 usuarios que atravesaron el puente en el mismo periodo.