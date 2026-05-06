Van contra ‘pirómanos’ por incendios constantes en la Región Sureste; piden denunciar

“Todos los días hay incendios en las zonas urbanas: Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, en las cabeceras... hay una gran reacción por parte de bomberos; lo que nos preocupa es que la ciudadanía no reporte”, señaló el funcionario estatal este miércoles.

Ante la persistencia de incendios en las zonas urbanas de la Región Sureste, el subsecretario de Protección Civil de Coahuila , Ramiro Durán, hizo un llamado urgente a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier incidente o persona sospechosa de iniciar fuego.

Durán enfatizó que la colaboración con las policías municipales es clave para capturar a los responsables en flagrancia. “Si ven a una persona sospechosa o que está iniciando algún incendio, es importante reportarlo para que las policías municipales puedan acudir de forma inmediata”, explicó.

El funcionario advirtió que quienes provocan estos siniestros enfrentarán consecuencias legales severas. “Que sean acreedores a las sanciones que hay en los reglamentos y en el Código Penal de Coahuila”, sentenció respecto a los responsables de estos actos.

A pesar de que las autoridades han observado una ligera disminución en la frecuencia de estos eventos, la preocupación persiste por el factor humano. “Ha disminuido, pero no falta un ocurrente que inicia un incendio; incluso un pirómano”, lamentó el subsecretario ante los medios.

Finalmente, destacó que el peligro no es solo material, sino humano. “Empiezan con los incendios y no saben lo que pueden provocar o los daños que pueden causar, tanto a la propiedad como, lo más importante, a la salud y a la vida de las personas”, concluyó.