Fortalece Ramos Arizpe apoyo alimentario a adultos mayores mediante el programa AMA

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    Fortalece Ramos Arizpe apoyo alimentario a adultos mayores mediante el programa AMA
    La entrega se realizó en la Casa del Adulto Mayor del municipio. CORTESÍA

La estrategia busca fortalecer la alimentación y la economía de personas mayores de 60 años

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, en coordinación con el DIF Coahuila y el DIF Municipal, llevó a cabo una nueva entrega de despensas del programa Atención Integral para Personas Mayores en Situación de Vulnerabilidad (AMA), mediante el cual se fortalece la alimentación y la economía de adultos mayores que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Esta estrategia es impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, a través del DIF Coahuila, presidido por Liliana Salinas Valdés, en coordinación con la administración del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, con el propósito de contribuir a una mejor calidad de vida para personas mayores de 60 años que requieren este apoyo.

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La entrega se realizó en la Casa del Adulto Mayor y fue encabezada por la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, quien estuvo acompañada por José Manuel Rodríguez Romero, coordinador de la Región Sureste y Gestión Social del DIF Coahuila, en representación de la presidenta honoraria del organismo estatal.

Durante su intervención, Escalante Contreras destacó que cada despensa representa un respaldo para las familias beneficiarias y una muestra del compromiso institucional con las personas adultas mayores.

$!El DIF Coahuila destacó la coordinación institucional para ampliar el alcance de los beneficios.
El DIF Coahuila destacó la coordinación institucional para ampliar el alcance de los beneficios. CORTESÍA

“Nuestro compromiso es seguir cerca de ustedes, escucharlos y acompañarlos. Queremos que sepan que cada apoyo llega con mucho cariño y con el deseo de que tengan una mejor alimentación, más tranquilidad y una mejor calidad de vida. Cuentan con nosotros para seguir trabajando por su bienestar”, expresó.

Por su parte, José Manuel Rodríguez Romero reconoció la coordinación existente entre el DIF Coahuila y el DIF Ramos Arizpe para acercar este tipo de programas a quienes más lo necesitan, al señalar que el trabajo conjunto permite ampliar el alcance de los apoyos en beneficio de las personas adultas mayores.

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Las despensas entregadas contienen productos de la canasta básica, entre ellos leche fortificada, frijol, lentejas, atún en agua, arroz, avena, pasta integral para sopa, harina de maíz nixtamalizado, aceite vegetal y verduras enlatadas, con lo que se contribuye a una alimentación más equilibrada y al fortalecimiento de la seguridad alimentaria de las personas beneficiarias.

El programa AMA contempla cuatro entregas de despensas al año para un padrón superior a 180 personas beneficiarias en el municipio, lo que representa un apoyo directo para la economía de sus hogares y refuerza las acciones de asistencia social dirigidas a este sector de la población.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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