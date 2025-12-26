Fortalece Ramos Arizpe el deporte local y beneficia a más de 15 mil atletas en 2025

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de las acciones realizadas a lo largo de 2025, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reforzó de manera significativa el deporte local, impactando de forma directa a más de 15 mil deportistas integrados en 32 ligas municipales de distintas disciplinas.

Entre los proyectos estratégicos destacados se encuentra la consolidación del equipo T-Rex Ramos Arizpe F.C., afiliado a la Tercera División Profesional, iniciativa que ha permitido abrir nuevas oportunidades de desarrollo deportivo y proyección para jóvenes talentos del municipio, fortaleciendo al mismo tiempo la identidad y el orgullo local.

De manera paralela, durante el año se llevaron a cabo reconocimientos a ligas organizadas, así como la realización de torneos deportivos y actividades orientadas a fomentar la sana competencia, la convivencia comunitaria y la participación social a través del deporte.

El alcalde Tomás Gutiérrez subrayó que el impulso a la actividad deportiva ha sido una prioridad permanente durante su primer año de gobierno, al considerarla una herramienta clave para el desarrollo integral de la niñez y la juventud.