Fortalece Ramos Arizpe el deporte local y beneficia a más de 15 mil atletas en 2025

Coahuila
/ 26 diciembre 2025
    El Gobierno Municipal otorgó apoyos y material deportivo a escuelas y equipos para mejorar las condiciones de práctica segura del deporte. FOTO: CORTESÍA

Durante 2025, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe impulsó de manera integral el deporte local, beneficiando a más de 15 mil deportistas de 32 ligas municipales

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de las acciones realizadas a lo largo de 2025, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reforzó de manera significativa el deporte local, impactando de forma directa a más de 15 mil deportistas integrados en 32 ligas municipales de distintas disciplinas.

Entre los proyectos estratégicos destacados se encuentra la consolidación del equipo T-Rex Ramos Arizpe F.C., afiliado a la Tercera División Profesional, iniciativa que ha permitido abrir nuevas oportunidades de desarrollo deportivo y proyección para jóvenes talentos del municipio, fortaleciendo al mismo tiempo la identidad y el orgullo local.

TE PUEDE INTERESAR: Amplía Ramos Arizpe cobertura educativa con nuevo plantel en Urbivilla del Real

De manera paralela, durante el año se llevaron a cabo reconocimientos a ligas organizadas, así como la realización de torneos deportivos y actividades orientadas a fomentar la sana competencia, la convivencia comunitaria y la participación social a través del deporte.

El alcalde Tomás Gutiérrez subrayó que el impulso a la actividad deportiva ha sido una prioridad permanente durante su primer año de gobierno, al considerarla una herramienta clave para el desarrollo integral de la niñez y la juventud.

$!Más de 15 mil deportistas de 32 ligas municipales fueron beneficiados con acciones de fortalecimiento al deporte durante 2025 en Ramos Arizpe
Más de 15 mil deportistas de 32 ligas municipales fueron beneficiados con acciones de fortalecimiento al deporte durante 2025 en Ramos Arizpe FOTO: CORTESÍA

“El deporte es una herramienta fundamental para la formación, la disciplina y el bienestar de nuestra niñez y juventud, y por eso lo hemos fortalecido durante todo el año”, expresó el edil.

Asimismo, el Gobierno Municipal otorgó apoyos económicos a escuelas deportivas infantiles municipales y realizó la entrega de material deportivo a equipos de diversas disciplinas, acciones que contribuyen a mejorar las condiciones para la práctica segura del deporte y a fortalecer los procesos formativos de niñas, niños y jóvenes en el municipio.

Ramos Arizpe

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

