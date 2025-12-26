Fortalece Ramos Arizpe el deporte local y beneficia a más de 15 mil atletas en 2025
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Durante 2025, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe impulsó de manera integral el deporte local, beneficiando a más de 15 mil deportistas de 32 ligas municipales
RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de las acciones realizadas a lo largo de 2025, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reforzó de manera significativa el deporte local, impactando de forma directa a más de 15 mil deportistas integrados en 32 ligas municipales de distintas disciplinas.
Entre los proyectos estratégicos destacados se encuentra la consolidación del equipo T-Rex Ramos Arizpe F.C., afiliado a la Tercera División Profesional, iniciativa que ha permitido abrir nuevas oportunidades de desarrollo deportivo y proyección para jóvenes talentos del municipio, fortaleciendo al mismo tiempo la identidad y el orgullo local.
TE PUEDE INTERESAR: Amplía Ramos Arizpe cobertura educativa con nuevo plantel en Urbivilla del Real
De manera paralela, durante el año se llevaron a cabo reconocimientos a ligas organizadas, así como la realización de torneos deportivos y actividades orientadas a fomentar la sana competencia, la convivencia comunitaria y la participación social a través del deporte.
El alcalde Tomás Gutiérrez subrayó que el impulso a la actividad deportiva ha sido una prioridad permanente durante su primer año de gobierno, al considerarla una herramienta clave para el desarrollo integral de la niñez y la juventud.
“El deporte es una herramienta fundamental para la formación, la disciplina y el bienestar de nuestra niñez y juventud, y por eso lo hemos fortalecido durante todo el año”, expresó el edil.
Asimismo, el Gobierno Municipal otorgó apoyos económicos a escuelas deportivas infantiles municipales y realizó la entrega de material deportivo a equipos de diversas disciplinas, acciones que contribuyen a mejorar las condiciones para la práctica segura del deporte y a fortalecer los procesos formativos de niñas, niños y jóvenes en el municipio.