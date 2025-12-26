Amplía Ramos Arizpe cobertura educativa con nuevo plantel en Urbivilla del Real

RAMOS ARIZPE, COAH.- En el marco de las acciones realizadas a lo largo de 2025 para reforzar la infraestructura educativa del municipio, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, destacó la creación y operación del plantel educativo “Nueva creación Urbivilla del Real”, el cual actualmente brinda atención a 184 niñas y niños de nivel primaria.

Esta obra permite dar respuesta a la creciente demanda educativa en uno de los sectores con mayor expansión habitacional del municipio, al tiempo que refleja la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal para ampliar la cobertura escolar y garantizar el acceso a la educación básica.

