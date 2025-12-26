Amplía Ramos Arizpe cobertura educativa con nuevo plantel en Urbivilla del Real
Las nuevas instalaciones benefician a 184 alumnos de nivel Primaria y atiende la creciente demanda escolar en una zona de alto desarrollo habitacional
RAMOS ARIZPE, COAH.- En el marco de las acciones realizadas a lo largo de 2025 para reforzar la infraestructura educativa del municipio, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, destacó la creación y operación del plantel educativo “Nueva creación Urbivilla del Real”, el cual actualmente brinda atención a 184 niñas y niños de nivel primaria.
Esta obra permite dar respuesta a la creciente demanda educativa en uno de los sectores con mayor expansión habitacional del municipio, al tiempo que refleja la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal para ampliar la cobertura escolar y garantizar el acceso a la educación básica.
Al respecto, el edil subrayó que la educación ha sido una prioridad permanente durante el primer año de trabajo de su administración, al considerarla un eje fundamental para el desarrollo social y la igualdad de oportunidades.
“Desde el inicio de esta administración hemos tenido un objetivo muy claro: que ningún niño de Ramos Arizpe se quede sin educación. Por eso gestionamos y concretamos acciones que hoy son una realidad para las familias”, expresó Tomás Gutiérrez.
De manera paralela, durante el presente año el Gobierno Municipal ha reforzado las condiciones de seguridad en los centros educativos mediante el programa Escuelas Seguras, el cual opera a través de grupos de comunicación directa y rondines de vigilancia permanentes. Esta estrategia abarca desde jardines de niños hasta universidades, como parte de un enfoque integral para proteger a la comunidad estudiantil y fortalecer entornos escolares seguros.