Fortalecen atención a comunidades rurales de Coahuila mediante estrategia Inspirando Comunidades

Como parte de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de Coahuila, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, la estrategia “Inspirando Comunidades” mantiene acciones de inclusión, desarrollo, servicios y cercanía con habitantes de localidades alejadas en las distintas regiones de la entidad. La presidenta honoraria de la oficina Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, acompañada por su equipo de trabajo, realizó recorridos por comunidades de las regiones Centro y Sureste, donde se brindaron apoyos alimentarios, productos de primera necesidad y servicios de atención a la salud.

La estrategia tiene como propósito fortalecer la cercanía con la población y priorizar la atención de comunidades con altos niveles de marginación, mediante acciones orientadas a atender necesidades básicas y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Paola Rodríguez López destacó que, durante los dos primeros años de la administración estatal, miles de familias han sido beneficiadas con la entrega de apoyos alimentarios, entre ellos huevo, leche, despensas y verduras, además de productos de higiene y diversos artículos de primera necesidad. En materia de salud, explicó que se mantiene una coordinación entre Inspira, Mejora Coahuila y la Secretaría de Salud para acercar a las comunidades rurales servicios médicos, consultas, campañas de vacunación, farmacia y kits de curación.

Señaló que uno de los principales objetivos de “Inspirando Comunidades” es garantizar que las localidades rurales cuenten con insumos y servicios esenciales que contribuyan a mejorar su calidad de vida, al tiempo que se fortalece la cohesión y el tejido comunitario. Como parte de las visitas realizadas anteriormente, la estrategia ha llevado apoyos y servicios a familias del ejido Cosme, en Ramos Arizpe, así como del ejido Acámbaro de Arriba, en Castaños, como parte de las acciones para mantener una atención cercana y permanente en las comunidades con mayores necesidades.