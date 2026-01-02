Fortalecerá Inspira Coahuila programas para beneficiar a familias coahuilenses

Coahuila
/ 2 enero 2026
    Fortalecerá Inspira Coahuila programas para beneficiar a familias coahuilenses
    Buscan ampliar cobertura de los programas sociales impulsados por el Gobierno de Coahuila. FOTO: ARCHIVO

La oficina se enfocará en programas de salud mental, educación socioemocional, enseñanza de idioma inglés y apoyo a mujeres

La oficina Inspira Coahuila, encabezada por su presidenta honoraria Paola Rodríguez López, informó que durante 2026 se dará continuidad y ampliación a diversos programas sociales enfocados en salud mental, educación socioemocional, enseñanza del inglés y apoyo a mujeres.

Uno de los ejes prioritarios será el fortalecimiento de la atención a la salud mental. Inspira Coahuila reportó que en los hospitales generales del estado se habilitaron protocolos para la atención de urgencias psiquiátricas, además de acciones de acompañamiento psicológico para pacientes y personal de salud.

TE PUEDE INTERESAR: Un nuevo comienzo: nace el primer bebé del año en Piedras Negras

También se trabaja en la rehabilitación de las instalaciones del Centro Estatal de Salud Mental (Cesame) y en la implementación del llamado Código Mariposa, destinado a brindar acompañamiento a familias que enfrentan la pérdida de un bebé durante el embarazo o el parto.

En el ámbito educativo, la dependencia destacó la incorporación de la materia SER+, enfocada en el desarrollo socioemocional del alumnado. Según los datos presentados, el programa se aplica actualmente en alrededor del 50 por ciento de las escuelas de educación básica del estado, con la participación de más de 12 mil docentes y un impacto estimado en 250 mil niñas, niños y adolescentes.

Otro de los programas mencionados fue Level Up, orientado al fortalecimiento de la enseñanza del idioma inglés en escuelas públicas. La estrategia inició en el ciclo escolar 2025-2026 y, de acuerdo con Inspira Coahuila, ha permitido llevar clases de inglés a 12 municipios donde anteriormente no se impartía esta asignatura. En total, se reporta la atención a más de 370 mil estudiantes de mil 110 escuelas, así como la participación de mil 506 docentes.

En materia de apoyo a mujeres, se informó que el programa Mujeres Echadas Pa’ delante cuenta con más de seis mil participantes que cursan estudios de preparatoria abierta y universidad en distintos municipios del estado, además de brindar acompañamiento psicológico a quienes lo solicitan. Asimismo, 59 mujeres privadas de la libertad en tres centros penitenciarios participan en estudios de nivel medio superior y superior.

Inspira Coahuila indicó que estos programas continuarán durante 2026 con el objetivo de ampliar su cobertura y beneficiar a más familias en el estado, como parte de las políticas sociales impulsadas por el Gobierno de Coahuila.

