Fortalecen coordinación en Monclova; destaca Alcalde reunión con Ernestina Godoy

Coahuila
/ 28 febrero 2026
    La reunión tuvo como objetivo fortalecer las estrategias de seguridad

El trabajo en equipo es clave para mantener la paz social y la tranquilidad de las familias.

Con el objetivo de fortalecer las estrategias de seguridad y mantener los resultados positivos en la región, el alcalde Carlos Villarreal sostuvo una mesa de trabajo con la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, en la que participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El edil destacó que fue un gusto recibir a la funcionaria federal en Monclova, donde se reafirmó el compromiso de trabajar de manera coordinada entre las instancias municipales, estatales y federales, con el propósito de garantizar la tranquilidad de las familias y consolidar las acciones que han permitido mantener condiciones de seguridad favorables en la ciudad y la Región Centro Desierto.

Carlos Villarreal subrayó que el trabajo en equipo es clave para fortalecer las estrategias en materia de seguridad, por lo que su administración continuará sumando esfuerzos con las distintas corporaciones y dependencias, priorizando la prevención y la atención oportuna ante cualquier situación que pudiera afectar la paz social.

Asimismo, resaltó que el Modelo Coahuila de Seguridad, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas “se mantiene como un referente a nivel nacional, gracias a la coordinación permanente entre las instituciones y al compromiso de las autoridades con la ciudadanía”.

El alcalde reiteró que su gobierno seguirá trabajando diariamente en conjunto con las fuerzas estatales y federales para fortalecer las acciones de seguridad, con el objetivo de preservar la estabilidad, el orden y la tranquilidad de las familias monclovenses.

