Supervisan 36 unidades de transporte escolar en operativo municipal en Frontera, Coahuila

Con el propósito de garantizar traslados seguros para las niñas y niños que diariamente acuden a sus centros educativos, la alcaldesa Sara Irma Perez Cantu supervisó la revisión físico-mecánica de las unidades de transporte escolar que operan en el municipio, en cumplimiento con la Ley de Transporte del Estado de Coahuila.

La jornada fue coordinada por el área de Transporte y Vialidad y Protección Civil y representantes del sector transportista.

En total, se revisaron 36 unidades que prestan el servicio de traslado escolar en el municipio.

Las unidades que cumplieron con los requisitos establecidos recibieron el engomado oficial de “Liberación”, certificando que se encuentran en condiciones óptimas para operar.

En los casos donde se detectaron observaciones, se otorgó un plazo de 15 días para que los concesionarios realicen las correcciones correspondientes.