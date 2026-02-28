Supervisan 36 unidades de transporte escolar en operativo municipal en Frontera, Coahuila
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La acción se llevó a cabo en cumplimiento con la Ley de Transporte del Estado de Coahuila.
Con el propósito de garantizar traslados seguros para las niñas y niños que diariamente acuden a sus centros educativos, la alcaldesa Sara Irma Perez Cantu supervisó la revisión físico-mecánica de las unidades de transporte escolar que operan en el municipio, en cumplimiento con la Ley de Transporte del Estado de Coahuila.
La jornada fue coordinada por el área de Transporte y Vialidad y Protección Civil y representantes del sector transportista.
TE PUEDE INTERESAR: Monclova se consolida como epicentro del turismo deportivo en la Región Centro
En total, se revisaron 36 unidades que prestan el servicio de traslado escolar en el municipio.
Las unidades que cumplieron con los requisitos establecidos recibieron el engomado oficial de “Liberación”, certificando que se encuentran en condiciones óptimas para operar.
En los casos donde se detectaron observaciones, se otorgó un plazo de 15 días para que los concesionarios realicen las correcciones correspondientes.
Asimismo, se informó que los operadores son sometidos a exámenes toxicológicos cada seis meses como parte de las acciones preventivas para fortalecer la seguridad y la confianza de los padres de familia.
La alcaldesa señaló que alrededor de 400 estudiantes son trasladados diariamente en estas unidades, por lo que la supervisión permanente forma parte de las prioridades de su administración, con el objetivo de proteger la integridad y el bienestar de la niñez fronterense.