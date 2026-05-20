Así es como Irán ganó influencia en la guerra contra EU

Por: Amanda Taub Casi tres meses después de iniciado el conflicto, el régimen iraní ha logrado frustrar las expectativas estadounidenses e israelíes de una victoria rápida. El régimen sobrevivió a una oleada de asesinatos selectivos realizados al principio de la guerra. Y luego logró darle la vuelta a la situación frente a sus adversarios más poderosos, lo que provocó una especie de estancamiento. Desde mediados de marzo, Irán mantiene el control del estrecho de Ormuz, una vía navegable internacional que es crucial para el comercio mundial de petróleo y gas. Ha logrado limitar los ataques estadounidenses e israelíes contra su industria energética. Incluso logró que el presidente Donald Trump frenara la guerra de Israel en Líbano contra Hezbolá, una milicia respaldada por Irán.

“Sin duda, Irán tiene la ventaja aquí”, dijo Nicole Grajewski, quien enseña en el Centro de Estudios Internacionales de Sciences Po en Francia y estudia la política exterior de Irán. “En estos momentos, Estados Unidos se está tambaleando”. Esto es, a primera vista, algo sorpresivo. Estados Unidos tiene el ejército más poderoso del mundo. No es el caso de Irán, una potencia regional. Pero las guerras no se libran de manera aislada. Para obtener una ventaja sobre su adversario mucho más poderoso, Irán utilizó un método que los estudiosos de la teoría del juego denominan “coacción triangular”, dijo Dan Sobelman, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, quien estudia las estrategias de disuasión iraníes. La estrategia consiste en atacar a un tercero más vulnerable que tenga cierta influencia sobre el adversario para obtener ventaja sobre un oponente al que no se puede superar directamente.

En este caso, los terceros eran principalmente los Estados del Golfo, que son vulnerables militarmente e importantes económicamente para Estados Unidos. Los ataques de Irán contra ellos al principio de la guerra, combinados con su capacidad para cerrar eficazmente el estrecho, por ahora han frustrado con éxito una victoria decisiva de Estados Unidos e Israel. Se trata de una estrategia que podría tener implicaciones a largo plazo no solo para el resultado del conflicto actual y el papel de Irán en Medio Oriente, sino también para los límites del poder estadounidense en otros lugares. ‘COACCIÓN TRIANGULAR’ Irán empezó a presionar a los Estados del Golfo poco después del inicio de la guerra, el 28 de febrero, disparando contra los barcos que atravesaban el estrecho de Ormuz, cerrando de hecho la estrecha vía fluvial, por la que transita el 20 por ciento del petróleo mundial. Pero el momento crucial en que la estrategia de coacción triangular de Irán se puso en marcha se produjo unas dos semanas y media después. El 18 de marzo, Israel bombardeó el yacimiento iraní de gas natural de South Pars, e Irán tomó represalias bombardeando Ras Laffan, una importante instalación de gas natural licuado de Catar, y llevando a cabo ataques con drones contra refinerías de Arabia Saudita y Kuwait. Esa represalia “introdujo una ecuación”, dijo Sobelman. “Si Israel o Estados Unidos iban a por las instalaciones energéticas de Irán, Irán iba a ir a por las instalaciones energéticas del Golfo”. A las pocas horas, el presidente Trump escribió en las redes sociales que el ataque de Israel no se había coordinado con Estados Unidos, y que no habría más ataques de Israel contra Pars Meridional mientras Irán detuviera sus ataques contra Catar. Esto marcó un punto de inflexión en la guerra. Aunque las dos partes seguían intercambiando ataques, parecía haber un límite a la escalada. “Estados Unidos e Israel están relativamente protegidos contra los ataques militares directos, pero los Estados del Golfo, como Catar y Emiratos Árabes Unidos, son mucho más vulnerables”, dijo Sobelman. “Irán encontró el éxito apalancándose en sus vulnerables vecinos contra su más poderoso patrón”. El bombardeo de instalaciones energéticas por parte de Irán hizo que los precios del petróleo alcanzaran su nivel más alto desde el comienzo de la guerra, dejando claro que una nueva escalada también supondría costos económicos para Estados Unidos. Eso no bastó para poner fin al conflicto, pero introdujo una “disuasión intrabélica”, dijo Grajewski, que le dio a Irán una influencia significativa.

A los pocos días, Trump anunció que Estados Unidos e Irán estaban negociando. El 8 de abril, ambas partes acordaron un alto al fuego, aunque el estrecho permaneció cerrado. IMPLICACIONES DURADERAS El uso de esta estrategia por parte de Irán ha desplazado gran parte de la atención de la guerra a la cuestión crucial de cómo conseguir la reapertura del estrecho, y cómo limitar la influencia iraní sobre él en el futuro. Los esfuerzos por presionar a Irán para que reabra la crucial vía de agua han resultado infructuosos. En abril, Estados Unidos impuso su propio bloqueo del estrecho, prometiendo mantenerlo hasta que Irán y Estados Unidos llegaran a un acuerdo de paz duradero. Esa medida ejerció una presión considerable sobre Irán, que también necesita los ingresos de las exportaciones de petróleo y acabará quedándose sin espacio de almacenamiento para el petróleo que produce. Pero el estrecho siguió cerrado. El 3 de mayo, Trump anunció el “Proyecto Libertad”, una operación estadounidense para guiar a los barcos varados en el estrecho. Unos días después se retractó, dejando atrapados a más de mil barcos. “Eso, creo, dice mucho de la capacidad de Irán para frenar y disuadir a Estados Unidos”, dijo Sobelman. A medida que se prolonga la situación, es cada vez más probable que Irán intente mantener al menos un control parcial sobre la vía fluvial, según afirman los expertos. “Cuanto más tiempo logre Irán mantener su control sobre la navegación, más evidente será que Irán tendrá que ser una parte interesada legítima y un beneficiario en la reapertura del estrecho”, dijo Nitya Labh, miembro de seguridad internacional de Chatham House, una institución de investigación con sede en Londres.