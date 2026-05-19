Alcalde destaca confianza de GM en mano de obra de Ramos Arizpe, luego de anuncio de inversión

La empresa automotriz informó que en el complejo de Ramos Arizpe se producirán los modelos Chevrolet Groove y Chevrolet Aveo, como parte de una estrategia enfocada en atender la demanda del mercado mexicano y fortalecer sus operaciones manufactureras en el país.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Luego del anuncio realizado por General Motors sobre una inversión de mil millones de dólares en México, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, destacó que esta decisión reafirma la capacidad industrial y la calidad de la mano de obra de la región.

Tomás Gutiérrez señaló que el anuncio representa una noticia positiva para la región sureste de Coahuila, ya que refleja la confianza de la compañía en el talento, la experiencia y la competitividad del personal que labora en la industria automotriz local.

“Se reafirma la capacidad y calidad de la mano de obra de la gente del municipio”, destacó.

De acuerdo con la información dada a conocer por la empresa, la producción del modelo Chevrolet Groove comenzará en 2027, mientras que posteriormente se integrará el Chevrolet Aveo, uno de los vehículos con mayor volumen de ventas dentro del mercado nacional.

El proyecto forma parte de una inversión de mil millones de dólares destinada por General Motors a México y contempla alcanzar una capacidad aproximada de 80 mil unidades anuales hacia el año 2030.

La armadora explicó que este nuevo esquema permitirá trasladar al complejo de Ramos Arizpe la producción de vehículos que anteriormente eran abastecidos desde China, en medio de una estrategia global de reorganización de cadenas de suministro y fortalecimiento de la manufactura regional.

Con este anuncio, el complejo automotriz de Ramos Arizpe fortalece su relevancia dentro de las operaciones globales de General Motors, aprovechando la infraestructura ya instalada y la experiencia del personal especializado que opera en la planta coahuilense.