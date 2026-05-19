Alcalde destaca confianza de GM en mano de obra de Ramos Arizpe, luego de anuncio de inversión

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    Alcalde destaca confianza de GM en mano de obra de Ramos Arizpe, luego de anuncio de inversión
    El complejo de Ramos Arizpe producirá los modelos Chevrolet Groove y Chevrolet Aveo. CORTESÍA

La estrategia responde a una reorganización de cadenas de suministro globales

RAMOS ARIZPE, COAH.- Luego del anuncio realizado por General Motors sobre una inversión de mil millones de dólares en México, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, destacó que esta decisión reafirma la capacidad industrial y la calidad de la mano de obra de la región.

La empresa automotriz informó que en el complejo de Ramos Arizpe se producirán los modelos Chevrolet Groove y Chevrolet Aveo, como parte de una estrategia enfocada en atender la demanda del mercado mexicano y fortalecer sus operaciones manufactureras en el país.

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Tomás Gutiérrez señaló que el anuncio representa una noticia positiva para la región sureste de Coahuila, ya que refleja la confianza de la compañía en el talento, la experiencia y la competitividad del personal que labora en la industria automotriz local.

“Se reafirma la capacidad y calidad de la mano de obra de la gente del municipio”, destacó.

De acuerdo con la información dada a conocer por la empresa, la producción del modelo Chevrolet Groove comenzará en 2027, mientras que posteriormente se integrará el Chevrolet Aveo, uno de los vehículos con mayor volumen de ventas dentro del mercado nacional.

El proyecto forma parte de una inversión de mil millones de dólares destinada por General Motors a México y contempla alcanzar una capacidad aproximada de 80 mil unidades anuales hacia el año 2030.

La armadora explicó que este nuevo esquema permitirá trasladar al complejo de Ramos Arizpe la producción de vehículos que anteriormente eran abastecidos desde China, en medio de una estrategia global de reorganización de cadenas de suministro y fortalecimiento de la manufactura regional.

Con este anuncio, el complejo automotriz de Ramos Arizpe fortalece su relevancia dentro de las operaciones globales de General Motors, aprovechando la infraestructura ya instalada y la experiencia del personal especializado que opera en la planta coahuilense.

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La compañía también destacó que el proyecto busca responder a las necesidades del mercado mexicano en segmentos de alto volumen, al tiempo que fortalece la producción nacional dentro de la industria automotriz.

Autoridades municipales señalaron que este tipo de inversiones consolidan a Ramos Arizpe como uno de los principales polos industriales y automotrices del país, además de generar expectativas positivas para el crecimiento económico y la generación de empleos en la región.

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Gerardo Hernández

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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