Francisco I. Madero estrena Centro Libre para Mujeres; suma Coahuila 29 espacios de atención

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    Francisco I. Madero estrena Centro Libre para Mujeres; suma Coahuila 29 espacios de atención
    Autoridades estatales y municipales encabezaron la inauguración del Centro Libre para Mujeres en Francisco I. Madero, espacio que se integra a la red de 29 centros de atención que operan en Coahuila. SANDRA GÓMEZ

El nuevo centro ofrecerá atención psicológica y legal, además de capacitación y acompañamiento para mujeres en situación de vulnerabilidad

FCO. I. MADERO, COAH.- Con el objetivo de acercar servicios de apoyo y descentralizar la atención, este viernes fue inaugurado el Centro Libre para Mujeres en Francisco I. Madero. El espacio brindará atención integral, psicológica y legal a mujeres que atraviesan contextos de vulnerabilidad, evitando que tengan que desplazarse a otros municipios para recibir acompañamiento.

Durante la apertura, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó que este nuevo recinto forma parte de una estrategia estatal de atención y prevención. Señaló que, con esta apertura, Coahuila alcanza 29 centros operando en distintos municipios, con el propósito de ampliar la cobertura y acercar los servicios a quienes los requieren.

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La funcionaria señaló que estos espacios no solo están orientados a la atención de situaciones de violencia. También buscan ofrecer herramientas que permitan a las mujeres fortalecer su autonomía y mejorar sus condiciones de vida. Para ello, se impulsa una coordinación permanente entre autoridades estatales y municipales.

Además de la atención psicológica y la asesoría legal, el Centro Libre para Mujeres contará con programas de capacitación, talleres de habilidades y apoyo educativo. La intención es que las usuarias encuentren en este lugar un espacio de acompañamiento, aprendizaje y desarrollo personal, acorde con sus necesidades.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres en Coahuila, Mayra Valdés González, afirmó que estas instalaciones representan un espacio seguro y una oportunidad para fortalecer la red estatal de protección. Indicó que el objetivo es ofrecer orientación, respaldo y oportunidades de crecimiento a las mujeres de la región.

$!Liliana Salinas Valdés encabezó la apertura del Centro Libre para Mujeres en Francisco I. Madero y resaltó la importancia de acercar servicios de atención, orientación y acompañamiento a las mujeres en sus propios municipios.
Liliana Salinas Valdés encabezó la apertura del Centro Libre para Mujeres en Francisco I. Madero y resaltó la importancia de acercar servicios de atención, orientación y acompañamiento a las mujeres en sus propios municipios. SANDRA GÓMEZ

Añadió que la apertura del centro en Francisco I. Madero responde a la necesidad de que las mujeres puedan acceder a estos servicios de manera más cercana y oportuna. De esta forma, dijo, se busca eliminar barreras de distancia y facilitar el acceso a la atención especializada en sus propias comunidades.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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