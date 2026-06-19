Francisco I. Madero estrena Centro Libre para Mujeres; suma Coahuila 29 espacios de atención

FCO. I. MADERO, COAH.- Con el objetivo de acercar servicios de apoyo y descentralizar la atención, este viernes fue inaugurado el Centro Libre para Mujeres en Francisco I. Madero. El espacio brindará atención integral, psicológica y legal a mujeres que atraviesan contextos de vulnerabilidad, evitando que tengan que desplazarse a otros municipios para recibir acompañamiento. Durante la apertura, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó que este nuevo recinto forma parte de una estrategia estatal de atención y prevención. Señaló que, con esta apertura, Coahuila alcanza 29 centros operando en distintos municipios, con el propósito de ampliar la cobertura y acercar los servicios a quienes los requieren.

La funcionaria señaló que estos espacios no solo están orientados a la atención de situaciones de violencia. También buscan ofrecer herramientas que permitan a las mujeres fortalecer su autonomía y mejorar sus condiciones de vida. Para ello, se impulsa una coordinación permanente entre autoridades estatales y municipales. Además de la atención psicológica y la asesoría legal, el Centro Libre para Mujeres contará con programas de capacitación, talleres de habilidades y apoyo educativo. La intención es que las usuarias encuentren en este lugar un espacio de acompañamiento, aprendizaje y desarrollo personal, acorde con sus necesidades. Por su parte, la secretaria de las Mujeres en Coahuila, Mayra Valdés González, afirmó que estas instalaciones representan un espacio seguro y una oportunidad para fortalecer la red estatal de protección. Indicó que el objetivo es ofrecer orientación, respaldo y oportunidades de crecimiento a las mujeres de la región.

Añadió que la apertura del centro en Francisco I. Madero responde a la necesidad de que las mujeres puedan acceder a estos servicios de manera más cercana y oportuna. De esta forma, dijo, se busca eliminar barreras de distancia y facilitar el acceso a la atención especializada en sus propias comunidades.

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