Marcha del Orgullo LGBTIQ+ contará con acompañamiento institucional en Torreón

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    Marcha del Orgullo LGBTIQ+ contará con acompañamiento institucional en Torreón
    Joaly Jaqueline López García, directora de la Unidad Municipal de Derechos Humanos. CORTESÍA

Personal de la UMDH supervisará que se cumpla el Protocolo de Actuación Policial para manifestaciones pacíficas

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos y la libre manifestación de las personas, la Unidad Municipal de Derechos Humanos (UMDH) acompañará a los colectivos y participantes que formarán parte de la marcha del Orgullo LGBTIQ+, programada para el próximo sábado en calles del centro de Torreón.

La titular de la dependencia, Joaly Jaqueline López García, informó que personal de la UMDH estará presente durante todo el recorrido para brindar acompañamiento y verificar que tanto las dependencias involucradas en el operativo de seguridad como las y los asistentes respeten lo establecido en el Protocolo de Actuación Policial en Atención a Manifestaciones y Protestas Pacíficas para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

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Explicó que la marcha iniciará a las 17:30 horas en la Fuente del Pensador, ubicada en la Alameda Zaragoza, y concluirá en la Plaza de Armas. Se estima que el recorrido tenga una duración aproximada de una hora y media.

La funcionaria señaló que los colectivos participantes buscan visibilizar la importancia del respeto a los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+, con especial énfasis en las mujeres trans, además de promover espacios de inclusión, igualdad y no discriminación.

López García recordó que la conmemoración del Orgullo LGBTIQ+ durante junio tiene su origen en los acontecimientos ocurridos en 1969 en el bar Stonewall Inn, en Nueva York, considerados un referente histórico en la lucha por los derechos de las personas de la diversidad sexual, quienes en aquella época enfrentaban actos de discriminación y abuso policial.

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Asimismo, indicó que en los próximos días se tienen previstas otras movilizaciones organizadas por distintos colectivos, por lo que la dependencia mantendrá el acompañamiento necesario para garantizar el respeto a los derechos humanos de las y los participantes.

La directora reiteró que el Gobierno Municipal de Torreón, a través de la Unidad Municipal de Derechos Humanos, mantiene el compromiso de promover el respeto a la dignidad de todas las personas y de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales en un ambiente de paz, inclusión y respeto.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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