Frenan baile retro en el Museo Coahuila y Texas de Monclova; alegan trabajos de mantenimiento

La negativa para realizar un baile de música disco en el Museo Coahuila y Texas, en Monclova, generó una amplia reacción en redes sociales luego de confirmarse que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no otorgó el permiso correspondiente para el evento programado el próximo 21 de marzo.

De acuerdo con la información oficial, la decisión se sustentó en que el inmueble histórico se encuentra actualmente en proceso de mantenimiento y rehabilitación, labores que podrían extenderse hasta la fecha prevista para el evento. Al tratarse de un edificio catalogado como patrimonio histórico, el INAH determinó que no existen condiciones adecuadas para la realización de actividades que impliquen alta afluencia de personas y uso intensivo del espacio.

TE PUEDE INTERESAR: Políticos de Coahuila se ponen románticos para San Valentín; regalan boletos y sesiones de fotos

El tema comenzó a tomar relevancia mediática desde principios de año, cuando trascendió la intención de convertir, de manera excepcional, el museo en una discoteca temporal, bajo el concepto denominado “JForever”. La propuesta buscaba recrear la convivencia social de décadas pasadas mediante un recorrido musical por los años 70, 80 y 90, inspirado en la emblemática discoteca J&G, que marcó una época en la vida nocturna de Monclova.

YA SE HA USADO EL RECINTO PARA BODAS

La iniciativa despertó tanto entusiasmo como críticas, especialmente al recordarse que en el pasado el recinto ha sido utilizado para eventos sociales como bodas, lo que llevó a algunos sectores a cuestionar los criterios de autorización.

El uso del museo como sede del evento también fue abordado en una sesión de Cabildo, donde regidores manifestaron inquietudes relacionadas con la conservación del inmueble, así como dudas sobre los costos de renta y el proceso de permisos. En ese momento, se aclaró que la solicitud aún se encontraba en análisis y que no existía una autorización definitiva.

Fue hasta esta semana cuando se confirmó oficialmente que los permisos no fueron aprobados, luego de que se detectaran deterioros derivados de eventos previos y ante la necesidad de concluir los trabajos de mantenimiento en curso.

Aunque los promotores informaron que el proyecto contaba con el respaldo de la Dirección de Arte y Cultura y con autorizaciones municipales, la resolución del INAH resultó determinante para impedir la realización del baile en el inmueble histórico.

DEBATE POR EVENTOS EN MUSEOS

El debate también reavivó la discusión sobre el uso de espacios culturales para eventos musicales. En otras ciudades de Coahuila, como Saltillo, se han llevado a cabo experiencias similares, como el Mude After Dark, que desde hace varios años combina música electrónica, arte y ciencia en el Museo del Desierto, bajo esquemas de autorización y acondicionamiento específicos.

En el caso de Monclova, la decisión del INAH deja claro que, mientras continúen los trabajos de rehabilitación y no se garantice la protección del patrimonio histórico, el Museo Coahuila y Texas no podrá ser sede de este tipo de eventos.