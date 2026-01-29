Políticos de Coahuila se ponen románticos para San Valentín; regalan boletos y sesiones de fotos

Con la cercanía del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, la política en Coahuila también se sumó a la celebración, aunque esta vez con un tono más romántico y cercano a la ciudadanía. A través de redes sociales, distintos actores públicos lanzaron dinámicas tipo giveaway con el objetivo de regalar experiencias relacionadas con la fecha, desde sesiones fotográficas hasta boletos para uno de los conciertos más esperados del año. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: May Narices Frías invita a celebrar a ‘Albóndiga’ con causa solidaria

Entre los funcionarios que impulsaron estas iniciativas se encuentra la presidenta del Congreso del Estado, Luz Elena Morales, así como el titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila, Enrique Martínez y Morales, quienes utilizaron sus plataformas digitales para invitar a la población a participar. La diputada Luz Elena Morales anunció el sorteo de una sesión de fotos temática, pensada para celebrar la soltería, el amor o la amistad. De acuerdo con la publicación difundida en sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram, la sesión tendrá un cupo máximo de cuatro personas y estará disponible exclusivamente para residentes de Saltillo, Coahuila. Para participar, las personas interesadas deben seguir las redes sociales de la legisladora, etiquetar a quienes asistirían a la sesión —quienes también deberán seguir la página— y, conforme a las reglas, mientras más etiquetas se realicen, mayores serán las oportunidades de resultar ganador. El anuncio de la persona ganadora está programado para el 3 de febrero.