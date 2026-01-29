Políticos de Coahuila se ponen románticos para San Valentín; regalan boletos y sesiones de fotos
Con motivo del próximo 14 de febrero, funcionarios y representantes públicos de Coahuila recurrieron a dinámicas en redes sociales para celebrar el Día del Amor y la Amistad
Con la cercanía del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, la política en Coahuila también se sumó a la celebración, aunque esta vez con un tono más romántico y cercano a la ciudadanía.
A través de redes sociales, distintos actores públicos lanzaron dinámicas tipo giveaway con el objetivo de regalar experiencias relacionadas con la fecha, desde sesiones fotográficas hasta boletos para uno de los conciertos más esperados del año.
Entre los funcionarios que impulsaron estas iniciativas se encuentra la presidenta del Congreso del Estado, Luz Elena Morales, así como el titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila, Enrique Martínez y Morales, quienes utilizaron sus plataformas digitales para invitar a la población a participar.
La diputada Luz Elena Morales anunció el sorteo de una sesión de fotos temática, pensada para celebrar la soltería, el amor o la amistad. De acuerdo con la publicación difundida en sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram, la sesión tendrá un cupo máximo de cuatro personas y estará disponible exclusivamente para residentes de Saltillo, Coahuila.
Para participar, las personas interesadas deben seguir las redes sociales de la legisladora, etiquetar a quienes asistirían a la sesión —quienes también deberán seguir la página— y, conforme a las reglas, mientras más etiquetas se realicen, mayores serán las oportunidades de resultar ganador. El anuncio de la persona ganadora está programado para el 3 de febrero.
BOLETOS GRATIS PARA CARÍN LEÓN
Por su parte, Enrique Martínez y Morales optó por una dinámica dirigida a los amantes de la música regional mexicana, al sortear boletos dobles para el concierto de Carín León, que se llevará a cabo el 2 de mayo en el Estadio Olímpico de Saltillo.
El funcionario informó que se otorgará un pase doble a través de Instagram y otro mediante Facebook, por lo que invitó a la ciudadanía a participar en ambas plataformas para aumentar sus probabilidades.
Entre los requisitos se encuentran dar like a la publicación, etiquetar a la persona con quien asistirían al concierto, mencionar su canción favorita del intérprete, compartir el contenido en historias y etiquetar al organizador.
Los ganadores serán seleccionados mediante la plataforma AppSorteos y se darán a conocer el 13 de febrero, un día antes de la celebración del Día del Amor y la Amistad.
Estas acciones reflejan una tendencia cada vez más frecuente en la política local: el uso de dinámicas digitales para generar cercanía, interacción y visibilidad en fechas clave, combinando mensajes institucionales con elementos de entretenimiento y participación ciudadana.