Fronterense es Miss México 2024, va por Nuestra Belleza Internacional y está por licenciarse como Nutrióloga

CIUDAD FRONTERA, COAH.- Camila Alexandra Ávalos, desde que cursaba la preparatoria en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis 36) de Monclova, mostró interés por el modelaje, las pasarelas y los concursos de belleza, aunque fue hasta que ingresó a estudiar Nutrición a la UANE, cuando tuvo su primera participación.

En aquel primer concurso fue candidata a reina del plantel y le coronaron duquesa.

Desde ese momento, Camila llamó la atención de los profesionales de los certámenes de belleza y fue invitada por “Nuestra Belleza Internacional Coahuila” a hacer un casting para un certamen y quedó como una de las finalistas.

TE PUEDE INTERESAR: El PAN estudia cuatro caminos para contender por las alcaldías en Coahuila

La ahora joven de 23 años fue apoyada por sus padres, María Josefina Villasana y Mario César Ávalos, así como sus hermanos Ilse y Mario.

Su interés por crecer y avanzar en el mundo de estos certámenes le llevó a continuar su preparación y fue llamada a participar en Nuestra Belleza Internacional México, certamen que se realizó el pasado fin de semana en el Teatro Morelos, en Aguascalientes.

En el concurso destacó por su belleza física, belleza interna y acaparó la atención del jurado, al salir modelando un traje típico de Doncella Kikapú, del diseñador Miguel Angel Trajes Típicos, finalmente fue la ganadora y recibió al corona como Miss México 2024.

La joven ahora tiene su mirada fija en el certamen Miss Internacional de Nuestra Belleza Internacional, este se realizará en los próximos meses en Punta Cana, en República Dominicana.

“Es un orgullo representar a mi México lindo y querido en Nuestra Belleza Internacional. Continuar en el certamen es una responsabilidad muy grande”, dijo y agradeció el apoyo de Guillermina Garza y Alba Garza, directora estatal y Nacional de Nuestra Belleza Coahuila y México, respectivamente.

Mientras se prepara para cumplir este nuevo reto, trabaja en concluir otro, que es su carrera en Nutrición, en la cual ingresó a su último semestre la tarde de este lunes.

TE PUEDE INTERESAR: Dragones ‘invaden’ Centro Histórico de Saltillo: contingente estudiantil celebra graduación

“Nunca llegamos tarde para donde estamos destinados a estar, me siento muy bien ahorita estoy enfocándome más que nada en el fitness, en la nutrición, desde antes de entrar a la carrera me he dedicado al fitness, las buenas técnicas de ejercicio (...) si dios quiere más adelante, terminando la carrera, pienso hacer maestría en Nutrición Deportiva”, comentó la joven estudiante.

En su mensaje a las jóvenes que tiene algún sueño dijo: “háganlo, no tengan miedo a nada y no se excusen, deseo que sus sueños se hagan realidad y que no teman al qué dirán”.

Reconoció que tuvo miedo al adentrarse al mundo del modelaje, pero se terminó cuando se dio cuenta del valor que tiene como mujer y persona.