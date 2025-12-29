Fuerte choque por alcance deja 10 lesionados en Parras–Paila

Coahuila
/ 29 diciembre 2025
    Fuerte choque por alcance deja 10 lesionados en Parras–Paila
    El choque por alcance dejó a varias personas con golpes leves sobre la carretera Parras–Paila. FOTO: PEDRO PESINA

Los lesionados de mayor gravedad, un recién nacido y una mujer, permanecen hospitalizados para recibir atención médica especializada

La tarde de ayer domingo se reportó un choque por alcance sobre la carretera Parras–Paila; varias personas quedaron con golpes leves.

Un vehículo de la marca Corolla, donde viajaban cerca de 10 personas entre adultos y niños, que tomó la carretera rumbo a la laguna, fue impactado por alcance por una camioneta Honda, que transitaba a toda velocidad de oriente a poniente.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: vuelca en ‘El Sarape’ tras presuntamente dormitar al volante

El vehículo Corolla transportaba a adultos y niños al momento del accidente.
El vehículo Corolla transportaba a adultos y niños al momento del accidente. FOTO: PEDRO PESINA

Al lugar acudió personal de la Cruz Roja para valorar a los lesionados, trasladándolos al centro de salud para una mejor atención.

Los de mayor gravedad fueron un menor de pocos días de nacido y una mujer, quienes quedaron hospitalizados.

Personal de la Cruz Roja atendió a los lesionados y los trasladó al centro de salud.
Personal de la Cruz Roja atendió a los lesionados y los trasladó al centro de salud. FOTO: PEDRO PESINA

El vehículo era conducido por ciudadanos estadounidenses de Kansas, de acuerdo con las placas del carro, quienes comentaron que se dirigían rumbo a la laguna de visita con sus familiares.

El accidente ocurrió sobre la carretera Saltillo–Torreón, frente al entronque de Paila, Coahuila, tomando conocimiento personal de la Guardia Nacional destacamentada en Paila y de la Policía del Estado.

El reporte del percance se recibió cerca de las 17:00 horas de este domingo, a través del sistema de emergencias, solicitando unidades de atención inmediata.

