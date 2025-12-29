Fuerte choque por alcance deja 10 lesionados en Parras–Paila

La tarde de ayer domingo se reportó un choque por alcance sobre la carretera Parras–Paila; varias personas quedaron con golpes leves. Un vehículo de la marca Corolla, donde viajaban cerca de 10 personas entre adultos y niños, que tomó la carretera rumbo a la laguna, fue impactado por alcance por una camioneta Honda, que transitaba a toda velocidad de oriente a poniente. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: vuelca en ‘El Sarape’ tras presuntamente dormitar al volante

Al lugar acudió personal de la Cruz Roja para valorar a los lesionados, trasladándolos al centro de salud para una mejor atención. Los de mayor gravedad fueron un menor de pocos días de nacido y una mujer, quienes quedaron hospitalizados.