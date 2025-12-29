Saltillo: vuelca en ‘El Sarape’ tras presuntamente dormitar al volante

Saltillo
/ 29 diciembre 2025
    Saltillo: vuelca en ‘El Sarape’ tras presuntamente dormitar al volante
    La vagoneta Nissan Urvan terminó volcada en el distribuidor vial “El Sarape” tras el accidente. FOTO: MARTÍN ROJAS

El conductor fue trasladado a la Clínica Número Dos del IMSS para su valoración médica, mientras que la unidad fue consignada ante el Ministerio Público de Asuntos Viales

Un conductor de 37 años terminó lesionado luego de participar en una volcadura sobre el distribuidor vial “El Sarape”, tras presuntamente quedarse dormido al volante, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:45 horas, cuando el conductor identificado como Héctor Alejandro transitaba a bordo de una vagoneta de la marca Nissan, modelo Urvan, sobre el bulevar Fundadores con dirección de oriente a poniente, y justo al ingresar al distribuidor vial conocido como “El Sarape” para incorporarse al sur, presuntamente fue vencido por Morfeo, lo que ocasionó que dormitara frente al volante.

TE PUEDE INTERESAR: Alerta Gobierno de Saltillo por fraudes en supuesta venta de terrenos en la colonia Morelos V Sector

$!El vehículo quedó en medio de la vialidad, afectando momentáneamente la circulación.
El vehículo quedó en medio de la vialidad, afectando momentáneamente la circulación. FOTO: MARTÍN ROJAS

Acto seguido, se impactó contra la base del puente vehicular, la cual usó como rampa, volcando y derrapando unos cuantos metros hasta finalmente quedar en medio de la vialidad.

Elementos de la Policía Estatal que circulaban por la zona, al ver lo acontecido, le brindaron ayuda al conductor, quien logró salir por sus propios medios; sin embargo, se desplomó al sentir un intenso dolor en la cadera.

$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria en el lugar.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria en el lugar. FOTO: MARTÍN ROJAS

Elementos de Tránsito Municipal abanderaron la circulación tras recibir el reporte mediante el número de emergencias 911.

Al tomar conocimiento de lo ocurrido, se comunicaron con sus familiares para que estos se dirigieran al lugar del accidente.

$!Elementos policiacos auxiliaron al conductor lesionado luego de la volcadura.
Elementos policiacos auxiliaron al conductor lesionado luego de la volcadura. FOTO: MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al siniestro para la valoración del hombre, quien fue trasladado a la Clínica Número Dos del IMSS para su pronta atención médica.

Finalmente, el vehículo fue remolcado mediante una grúa, siendo consignado el percance al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En la más reciente actualización de la Secretaría de Marina (Semar) sobre el descarrilamiento del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en Nizanda, Oaxaca, se confirmó la presencia de 13 personas sin vida y 98 lesionadas.

Semar confirma 13 muertos y 98 lesionados en descarrilamiento del Tren Interoceánico, en Oaxaca
Banxico aseguró que la disminución de pobreza extrema se registró en todas las regiones del País.

Disminuye pobreza extrema en México: Banxico
En tanto, los accidentes laborales en otros rubros disminuyeron respecto a años anteriores.

Coahuila: Vuelven a repuntar los accidentes laborales en minas
true

POLITICÓN: Tren Interoceánico, una tragedia entre el ‘error humano’ y la sospecha de corrupción
2026: Expectativas difíciles

2026: Expectativas difíciles
true

Tren Interoceánico: ¿es una pifia más de la 4T?
true

2025, año de censura con la 4T
true

Marx Arriaga, la herencia nefasta de AMLO