Saltillo: vuelca en ‘El Sarape’ tras presuntamente dormitar al volante
El conductor fue trasladado a la Clínica Número Dos del IMSS para su valoración médica, mientras que la unidad fue consignada ante el Ministerio Público de Asuntos Viales
Un conductor de 37 años terminó lesionado luego de participar en una volcadura sobre el distribuidor vial “El Sarape”, tras presuntamente quedarse dormido al volante, en Saltillo.
Los hechos se registraron alrededor de las 03:45 horas, cuando el conductor identificado como Héctor Alejandro transitaba a bordo de una vagoneta de la marca Nissan, modelo Urvan, sobre el bulevar Fundadores con dirección de oriente a poniente, y justo al ingresar al distribuidor vial conocido como “El Sarape” para incorporarse al sur, presuntamente fue vencido por Morfeo, lo que ocasionó que dormitara frente al volante.
Acto seguido, se impactó contra la base del puente vehicular, la cual usó como rampa, volcando y derrapando unos cuantos metros hasta finalmente quedar en medio de la vialidad.
Elementos de la Policía Estatal que circulaban por la zona, al ver lo acontecido, le brindaron ayuda al conductor, quien logró salir por sus propios medios; sin embargo, se desplomó al sentir un intenso dolor en la cadera.
Elementos de Tránsito Municipal abanderaron la circulación tras recibir el reporte mediante el número de emergencias 911.
Al tomar conocimiento de lo ocurrido, se comunicaron con sus familiares para que estos se dirigieran al lugar del accidente.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al siniestro para la valoración del hombre, quien fue trasladado a la Clínica Número Dos del IMSS para su pronta atención médica.
Finalmente, el vehículo fue remolcado mediante una grúa, siendo consignado el percance al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades.