Saltillo: vuelca en ‘El Sarape’ tras presuntamente dormitar al volante

Un conductor de 37 años terminó lesionado luego de participar en una volcadura sobre el distribuidor vial “El Sarape”, tras presuntamente quedarse dormido al volante, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:45 horas, cuando el conductor identificado como Héctor Alejandro transitaba a bordo de una vagoneta de la marca Nissan, modelo Urvan, sobre el bulevar Fundadores con dirección de oriente a poniente, y justo al ingresar al distribuidor vial conocido como “El Sarape” para incorporarse al sur, presuntamente fue vencido por Morfeo, lo que ocasionó que dormitara frente al volante.

