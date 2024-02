Gabino Palomares en Saltillo: la canción de protesta vive en la voz de un icono de la lucha social

Palomares nos dice que a partir de un festival estudiantil decidió seguir el camino de la canción de protesta, de expresar en la canción lo que estaba pasando en la realidad: “No quería con mi canción hablar de cosas intrascendentes, sino de lo que aqueja al pueblo de México, no solo el amor a mi tierra o a una mujer, esa ha sido mi lucha en este tiempo, pero no ha sido fácil, pues todo está preparado para que a través de los medios masivos de comunicación de México se eduque con una serie de valores y condicionamientso que hacen que la sociedad esté tranquila como con un somnífero para que no se dé cuenta de la realidad” , acota.

“Dice Mario Bendetti que la canción, el arte, no hace la revolución, pero las revoluciones se hacen cantando, y esto en mi larga experiencia es porque nosotros despertamos una parte fundamental de los movimientos sociales y políticos: la mística. Un movimiento que no tiene mística, no va a ningún lado” , recordando al gran escritor uruguayo .

“ Mi música es un espejo donde quiero que la gente se vea, y a través de mirarse modifique su situación, pero siempre ha sido una lucha a contracorriente, una lucha en que los medios de comunicación y las grandes empresas del espectáculo no se han interesado”, y menciona a Óscar Chávez , quien alguna vez le dijo que esto “ no va a ser fácil, solamente la terquedad y la claridad en las convicciones pueden mantenernos en esta lucha tan improtante para nuestro país”.

‘MI CANTO SURGIÓ EN LOS MOVIMIENTOS SOCIALES’

Gabino Palomares, quien también cuenta en su haber con libros propios, ya sea de canciones propias o de recopilación de canciones de las épocas más importantes en la lucha en México, nos habla sobre la política represiva de los años 70 en México y cómo influyó en su música: “Los gobiernos neoliberales, como decía Vargas Llosa, fueron la dictadura perfecta, estuvieron manteniendo una idea de que el PRI era el producto de la Revolución Mexicana, y hubo un control tan inteligente de las manifestaciones que lo contradecían y que realmente no nos dimos cuenta, pero quizás las represiones no se daban mayoritariamente al cantar en una casa de la cultura, o un evento, sino en las huelgas, en la toma de tierras, de edificios, con la guerrilla o en los movimientos sociales, y no importaba si eras artista, los golpes venían directamente”.

El autor de libros como “México a través de su canto” y “Cien canciones de amor y patria”, acepta que su canción se hizo en los movimientos sociales: “Mi canción habla de esos movimientos, de las exectativas de la gente cuando están en un movimiento social y político, de la cotidianidad de la gente militante, luchadora, es lo que le ha dado una razón de vida a mi existencia. Yo celebro haberme quedado durante 50 años en este medio porque he visto mucha represión, pero como decíamos anteriormente la convicción, los ideales, porque si alguien se mete acá para tener un espacio artístico está equivocado, porque no resiste la primera embestida represiva, de policías o paramilitares. La convicción y los ideales es lo principal para resistir y combatir la represión”.

EL MÉXICO QUE VIENE

Palomares, como todo idealista, considera que la situación política de México va mejorando, “pues 80 años de neoliberalismo no se van a acabar en 6 años”, asimismo acepta que hay mucho por hacer, pero no del gobierno sino de la gente, “porque el PRI nos dijo que el gobierno iba a hacer todo por nosotros pero no es cierto, si nosotros no luchamos por nuestras reivindicaciones el gobnoiero no lo va ha hacer todo”.