Agsal pide crédito para más pozos, pero olvida planteamiento para cuidar el agua que ya se tiene: experto

Tras la presentación de la solicitud de crédito por 150 millones de pesos para Aguas de Saltillo, el experto en temas hídricos, Rodolfo Garza, señaló que la paramunicipal no ha hecho un planteamiento para cuidar el agua que ya se tiene.

Después de que Aguas de Saltillo reconociera la crisis hídrica que enfrenta la ciudad y propusiera solicitar un crédito bancario para invertir en la perforación de nuevos pozos, el experto en temas hídricos, Rodolfo Garza, advirtió que es necesario permitir que los acuíferos descansen.

“La situación es crítica y lo hemos señalado durante los últimos diez años: no hay agua”, afirmó.

El 20 de marzo, el Consejo de Administración de Aguas de Saltillo, encabezado por Ernesto López DeNigris, solicitó autorización para contratar el crédito, argumentando que el descenso en los niveles de los acuíferos ha afectado el abastecimiento de agua en la ciudad.

Según informes de la propia paramunicipal, este descenso es resultado del cambio climático, el crecimiento acelerado de la ciudad y actos de vandalismo.

Ante este panorama, el doctor Rodolfo Garza Gutiérrez indicó que la explotación de los acuíferos no puede continuar, lamentando que Aguas de Saltillo no haya presentado un plan orientado a la conservación del agua.

“Saltillo ya no puede seguir creciendo porque no hay agua. Por lo tanto, necesitamos cuidar el agua que tenemos, ya que es lo único de lo que disponemos. No podemos depender de que una tormenta reponga los acuíferos. Tenemos que dejar descansar los acuíferos”, explicó.

Como recomendación, sugirió realizar un estudio sobre las fugas de agua en la ciudad y hacer público dicho informe. “Que se realice un estudio y que se transparente”, señaló.

Además, subrayó la necesidad de implementar una campaña intensiva de cultura del agua. “Es importante concientizar a la población y establecer un reglamento de uso y manejo del agua”.

Finalmente, propuso que Saltillo avance en la venta de agua tratada, sugiriendo que las empresas la compren y que también pueda ser utilizada por los productores agrícolas cercanos. “Todo esto con el fin de permitir que los acuíferos descansen”, concluyó.

Rodolfo Garza, integrante de la Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo, señaló que desde el 5 de marzo solicitaron formalmente una audiencia pública con el alcalde Javier Díaz, pero hasta la fecha no han recibido respuesta.