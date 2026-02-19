General Cepeda se prepara para recibir al turismo en Semana Santa

Coahuila
/ 19 febrero 2026
    General Cepeda se prepara para recibir al turismo en Semana Santa
    La alcaldesa Mayra Ramos anunció que General Cepeda está listo para recibir a visitantes durante Semana Santa, con actividades como rodeo, baile y la tradicional callejoneada. REDES SOCIALES

Buscan consolidar al Pueblo Mágico con eventos culturales, seguridad y servicios garantizados

La alcaldesa de General Cepeda, Mayra Ramos de Zamora, anunció que el municipio ya se encuentra listo para recibir a los visitantes durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa.

“La verdad que ya preparándonos, alistando todo para esta semana; viene el tema de un rodeo, va a haber baile y lo que a la gente le gusta mucho, la callejoneada”, afirmó la edil.

Ramos De Zamora destacó que tras el éxito de eventos previos como el festival de autos clásicos y de la discada, el enfoque ahora es garantizar una experiencia de calidad para el turista.

Respecto al suministro de agua potable, la alcaldesa aclaró que los problemas de desabasto quedaron en el pasado y que actualmente el servicio está regularizado para toda la población.

“El tema del agua fue en la administración anterior. Nosotros lo resolvimos con el tema de la administración del agua; pudimos hacer una buena gestión y ahorita General Cepeda tiene agua”, aseguró.

En materia de seguridad, la mandataria municipal confirmó que existe un trabajo conjunto con las fuerzas estatales para salvaguardar la integridad de los habitantes y de quienes lleguen al Pueblo Mágico.

“Tenemos mucha coordinación con el estado y con el Mando Único. En el festival de la discada hubo un apoyo magnífico y así vamos a seguir trabajando en coordinación”, puntualizó Ramos.

Finalmente, la alcaldesa adelantó que tras la Semana Santa continuarán con la agenda de promoción, incluyendo la planeación de un nuevo festival del cabrito y la feria anual en junio.

“Vamos a organizar bien los tiempos para que haya más festivales, sin dejar a un lado lo más próximo que tenemos ahora en abril”, concluyó la funcionaria sobre las actividades futuras.

Temas


Pueblos Mágicos

Localizaciones


Coahuila
General Cepeda

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

