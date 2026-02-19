General Cepeda se prepara para recibir al turismo en Semana Santa

La alcaldesa de General Cepeda, Mayra Ramos de Zamora, anunció que el municipio ya se encuentra listo para recibir a los visitantes durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa.

“La verdad que ya preparándonos, alistando todo para esta semana; viene el tema de un rodeo, va a haber baile y lo que a la gente le gusta mucho, la callejoneada”, afirmó la edil.

Ramos De Zamora destacó que tras el éxito de eventos previos como el festival de autos clásicos y de la discada, el enfoque ahora es garantizar una experiencia de calidad para el turista.

TE PUEDE INTERESAR: Cerrar el ciclo, pero también verdad, justicia y no repetición, la exigencia a 20 años de Pasta de Conchos

Respecto al suministro de agua potable, la alcaldesa aclaró que los problemas de desabasto quedaron en el pasado y que actualmente el servicio está regularizado para toda la población.

“El tema del agua fue en la administración anterior. Nosotros lo resolvimos con el tema de la administración del agua; pudimos hacer una buena gestión y ahorita General Cepeda tiene agua”, aseguró.

En materia de seguridad, la mandataria municipal confirmó que existe un trabajo conjunto con las fuerzas estatales para salvaguardar la integridad de los habitantes y de quienes lleguen al Pueblo Mágico.

“Tenemos mucha coordinación con el estado y con el Mando Único. En el festival de la discada hubo un apoyo magnífico y así vamos a seguir trabajando en coordinación”, puntualizó Ramos.

Finalmente, la alcaldesa adelantó que tras la Semana Santa continuarán con la agenda de promoción, incluyendo la planeación de un nuevo festival del cabrito y la feria anual en junio.

“Vamos a organizar bien los tiempos para que haya más festivales, sin dejar a un lado lo más próximo que tenemos ahora en abril”, concluyó la funcionaria sobre las actividades futuras.