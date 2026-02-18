Cerrar el ciclo, pero también verdad, justicia y no repetición, la exigencia a 20 años de Pasta de Conchos

20 años han pasado desde que la tragedia en Pasta de Conchos le puso el rostro a la inseguridad y la corrupción que habita alrededor de las explotaciones de carbón en la Región Carbonífera de Coahuila. 20 años pasaron, y hasta ahora, apenas algunos de los mineros del tercer turno de la Mina 8 comienzan a regresar en restos a sus hogares, mientras que la justicia se ha quedado en letra muerta. Para varias familias, el regreso de los cuerpos abre la posibilidad de cerrar un ciclo. Para otras, persisten las dudas sobre si las condiciones realmente cambiaron y si el caso significó un antes y un después en la Región Carbonífera. TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum confirma gira por Coahuila para este fin de semana En medio de ese tiempo que se estira entre el siniestro y el reciente proyecto del rescate, la historia de Elvira Martínez Espinosa condensa la dimensión humana del caso. Su memoria no solo reconstruye el día de la explosión, sino los años posteriores, la incertidumbre, la organización, la exigencia de justicia y la insistencia para que la Región Carbonífera no tenga que vivir sometida a costas de “carbón rojo”. Elvira, quien desde hace 20 años ha esperado el retorno del minero Vladimir Muñoz, recuerda aquél 19 de febrero de 2006 como si hubiera pasado hace algunas horas. El paso del tiempo lo mide a través de su hija menor, quien tenía 3 años cuando el siniestro sepultó a su padre, mientras que hoy ya es egresada de la carrera de Medicina.

En aquél entonces, Elvira vivía temporalmente con Vladimir en casa de sus padres debido a que el matrimonio estaba por concluir el proyecto de vivienda en la que vivirían junto con sus tres hijos. Eran las 10:00 de la mañana de ese 19 de febrero del 2006 y Vladimir no llegaba. Las calles del barrio La Covacha de Palaú no tenían registro de su regreso que regularmente ocurría entre las 08:00 y las 09:00 de la mañana como máximo, sobre todo cuando quería sumarle horas extras al salario de mil 100 pesos semanales que pagaba entonces Grupo México. El padre de Elvira, era de los que prendía la radio desde temprano para enterarse de las novedades. La noticia había recorrido los rincones de la región, hasta llegar por fin a un micrófono radial por el que su familia encendió las alertas. “Ese día salí yo temprano, tenía una actividad, y mientras estaba ahí me llamó mi hija Tania, la mayor y me dice que en la radio están diciendo que explotó una mina y mi papá ya estaba muy inquieto porque Vladi todavía no llegaba a casa. En la radio lo que escuchábamos era poco. Nadie decía nombres y por eso decidimos trasladarnos a la mina a la que no sabíamos bien como llegar”, recuerda.

No pasaron demasiadas horas para que Elvira, junto con su familia, decidieran trasladarse hasta Nueva Rosita, donde está ubicada la mina, encontrándose ya con que había un movimiento fuera de lo regular; militares, prensa, y otras familias desesperadas haciendo preguntas sobre si había ocurrido un accidente que al interior, se sabía que había pasado desde las 02:30 de la madrugada: 8 horas y la empresa no dijo nada. TE PUEDE INTERESAR: Pasta de Conchos: 20 años de impunidad “Nos empezaron a decir información más o menos desde la una de la tarde. Se rompió el cerco y muchos nos fuimos corriendo, caminando, y ya nos dicen que había ocurrido la explosión, que no sabían la condición en la que podían estar, pero que el ventilador seguía trabajando. Y ya ahí empezaron a nombrar a las personas que estaban adentro”, recuerda. Elvira relata que cuando estaba en secundaria, por los años 1986 había ocurrido un derrumbe en la comunidad de Esperanzas donde murió el papá de una amiga suya, pero en esta ocasión, pensaba que la explosión únicamente había obstruido las entradas, y que Vladimir a sus 34 años estaría con vida dentro y esperando a ser rescatado. Esa fue la primer idea. “Me asombraba la cantidad de gente que había. Había medios internacionales, nacionales, que nos hacía preguntarnos ¿qué pasó? En mi cabeza yo tenía que ellos estaban atrapados solamente y que los iban a rescatar”, dice. Elvira detalla que unos ocho días después, el personal de la empresa les pidió una reunión privada donde les ofrecieron una compensación, y fue ahí, que debido a la cantidad manifestada, comenzaron las sospechas sobre las decisiones que el Gobierno tomaría más adelante para concluir los trabajos de rescate y dar a los mineros por muertos.

“Nos decían que era una ayuda humanitaria. Cuando dicen la cantidad de 750 mil pesos, yo me asombré ¿por qué tanto dinero? Nos dijeron que saliéramos y no dijéramos nada. Salimos y en el pasillo quedamos en no agarrar nada. Ese mismo día salieron a decir que las posibilidades eran nulas y que los trabajos de rescate se iban a suspender”, recuerda. Elvira quien entonces tenía 32 años, dice que cuando la empresa comunicó la noticia, la mayoría de las familias se unieron en un sollozo colectivo, pero para ella fue una negación: no había un cuerpo al que dar por muerto. “Ahí empezamos a cuestionar. Desde ahí empieza la lucha de no aceptar la versión oficial. Vladi y yo éramos de un grupo de matrimonios de la Iglesia, y un padre se me acercó a decirme que las autoridades habían comentado que ni siquiera íbamos a encontrar las hebillas de los cintos porque se habían pulverizado. La mayoría de las personas creían en la versión, a pesar de que no nos habían mostrado nada, una sola prueba de que estuvieran muertos”, dice Martínez. TE PUEDE INTERESAR: Los huesos hablan: Pasta de Conchos, 20 años después Recuerda que figuras como Humberto Moreira, entonces gobernador de Coahuila y Francisco Javier Salazar, entonces secretario del Trabajo, respaldaron la decisión de Grupo México y también la versión que sepultó a los 63 de los 65 mineros bajo la mina hasta que llegó el proyecto de rescate anunciado a partir de 2018. Tras la suspensión de los trabajos que ocurrió ocho días después, las tensiones pronto se mudaron a la región, pues en medio del desempleo y la falta de diversidad económica de la Carbonífera, la tragedia había dejado desamparadas a 65 familias que de lo contrario a insistir, hubieran tenido un destino al que Elvira dice, han apostado a normalizar las autoridades para las mujeres de la región. “La gente estaba acostumbrada a que el destino de la viuda del minero es: te vas a tu casa con tus hijos a llorar y a ver cómo le haces para sacarlos adelante. Cuando hubo un cambio en eso, se señaló”, dice. Elvira recuerda que en un intento por desprestigiar el reclamo de justicia, en la región se descargó una campaña en contra de las viudas que en la desesperanza y el hambre, tuvieron que aceptar las condonaciones económicas, aunque muchos de los insumos se tendrían que ir en las actividades de insistencia y exigencia. “Todas las familias estábamos en diferente situación. En mi caso a mí me arropó mucho mi familia. Yo tenía 3 hijos: Tania de 12, Christian de 11 y la más chica de 3. El apoyo siempre lo tuve de parte de mi familia y gracias a ellos nunca me vi en una situación difícil. La gente se solidarizó, nos llegaban despensas de muchos lados”, expresa.

“Pero cuando algunas de las familias empezaron a optar por tomar el dinero, aquellos 750 mil pesos, empezó una mala campaña. Cuando en realidad todas compraron lo que les faltaba, que era un carro para ir a la mina. La población no lo vio así. No se ponían a pensar que las familias ahora están solas con sus hijos. Solamente señalaban: ya se compró el carro, ya construyó, sin saber realmente cuál era el destino que nos habían dejado”, dice. En el análisis de estos 20 años, Elvira resalta con tristeza que muchas familias se han ido de este plano sin haber tenido justicia y verdad; padres, madres, e incluso viudas, o simplemente, las personas que conformaron aquellas redes de apoyo para las 65 familias. PUEDE INTERESAR: Sabinas: Pasta de Conchos, nuevo punto de protesta por conflicto de AHMSA “Hoy lo que analizo es que siempre se apuesta al tiempo, al cansancio, a las enfermedades. Ahorita ya nos duele todo. Las que teníamos 32 años, ahora tenemos 52 y ya empieza a haber rezagos. Imagínate la salud de las viudas que en ese entonces ya tenían 50 años. Recientemente visité a una de ellas y ya está postrada en cama. Otras con enfermedades y todavía no han salido los mineros de ellos”, dice. La cuestión del tiempo, no le ha afectado tanto en lo personal, pero cuando voltea a ver a sus hijos, el análisis se amplía. “Mi hija ya tiene 23 años, ya se graduó de Medicina. Ya está en su vida profesional y yo sigo todavía con el mismo tema. Ahí es donde yo veo la realidad del tiempo. 20 años, es la vida de una persona que se convierte en médico. Ha habido momentos en que te sientes cansado y desanimado, sobre todo en los que hubo mucho silencio”, dice. A lo largo de las dos décadas, Elvira y sus compañeras con quienes se fundó la Organización de Familiares de Pasta de Conchos, tuvieron que aprender, al igual que la mayoría de las familias de víctimas de delitos y siniestros de este tipo en México, tuvieron que hacerlo. Pasaron de ser amas de casa, a ser expertas en minería, búsqueda y otros detalles forenses. “Yo jamás había ido a una manifestación. Nunca en mi vida pensé que tendría que salir a la calle con un cartelón. Pero teníamos que organizarnos. Por eso el caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dice. Para Elvira, la intención de que Pasta de Conchos con todo lo ocurrido tuviera una organización que respaldara la lucha, no yacía únicamente del reclamo de sus mineros, sino para que situaciones similares no continuaran ocurriendo ante la vista de todos y normalizarlos, un aspecto que ha sido ignorado a pesar del procedimiento ante la CIDH y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Al día de hoy, las omisiones del Estado Mexicano en la minería del carbón pueden probarse mostrando simplemente, que después de Pasta de Conchos, han ocurrido otros siniestros que han quitado la vida de otros mineros; en Minosa, Progreso 2; en Rancherías 7; en El Pinabete 10, y así la lista continúa. “Y nos dicen que inspeccionan, pero no es solamente eso. se deben hacer otras cosas, incluyendo responsabilidades penales directas a los concesionarios. Porque inspeccionan, se van y al día siguiente los mineros ya están trabajando otra vez”, menciona.