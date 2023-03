Gente de Saltillo: Crónic y su sarape, almas de la lucha libre saltillense

“Pasé fácil, yo creo que dos meses, solo preparando mi cuerpo y aunque me la estaba pelando, nomás no me subían al ring, porque las personas que te entrenan tiene que saber si eres digno para conocer los secretos de este arte y tú tienes que demostrárselos” , expresó.

EL ASCENSO DE LA MÁSCARA DORADA

Una vez establecido como Crónic, el luchador también buscó crearse una imagen propia, por lo que decidió adoptar el color dorado, debido a que desde su perspectiva es un color elegante y muy llamativo.

Por lo que arenas como lo son la Plaza Armillita, la Arena Pabellón del Norte y la arena Coliseo en la ciudad de Monterrey, vieron los colores dorados volar por los aires mientras, el nombre Crónic comenzaba a sonar entre los fanáticos.

Fue cómo el luchador, en búsqueda de reafirmar su identidad, comenzó a usar la prenda típica de su ciudad natal, el sarape de su abuelo, con él, comenzaría a despegar su carrera en el mundo de la lucha.

“Cando estaba ideando el que era lo siguiente que iba a hacer para terminar de crear a Crónic, se me vino a la mente usar el sarape de mi abuelo, con ese sarape ganó un concurso nacional y ahora ese mismo sarape me abre las puertas a mí, es mi amuleto de la suerte, pues desde arriba su propietario me cuida”, dijo.

El peleador expresa que la primera vez que decidió usarlo fue durante presentación en la plaza Armillita y desde entonces su carrera solo fue en asenso; sin embargo, no todo es color de rosa, para ser lo que es hoy Crónic tuvo que pasar por un oscuro episodio, el cual ya ha superado.

La pandemia: Un mal que afectó su salud, rendimiento y estado físico

Con los principios del 2020, entró la pandemia que nos envió a todos a nuestras casas y los luchadores no fueron una excepción, por lo que las tasas bajas de ejercicio y el sedentarismo afectaron a estos deportistas.

“La pandemia si me tumbó, fácil yo creo que andaba pesando lo 95 kilos, pero el mismo sobre peso, me hizo darme cuenta de lo mal que la estaba llevando, por lo que no dudé dos segundo y me puse pilas de nuevo”, contó.

Crónic relata como tras ver su paupérrimo estado de salud, decidió pedir las llaves de la arena y comenzar a entrenar de nuevo, lo que lo llevó a perder peso y mantenerse en el óptimo para seguir peleando.

“Cuando nos avisaron que iban a regresar las pelas, yo salté de la emoción, pero fue en ese momento, cuando me di cuenta de que, si bien yo había buscado mantenernos en forma, alguno de mis compañeros no pudieron y eso hasta cierto unto me ayudó a resaltar”.

