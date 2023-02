Las paredes de Saltillo han sido testigos del arte urbano desde hace décadas, pero, como en todo, las pinturas no solo son lo que vemos al caminar, traen un trabajo previo, el cual “Beick” nos explica cómo se hace.

Ruben Eduardo es un joven saltillense quien, bajo el pseudónimo “Beick”, ha trabajado en diferentes formas de plasmar el arte del grafiti por la ciudad, desde contrataciones en restaurantes hasta vías que podemos observarlos a lo lejos.

Para entender y quitar la idea existente acerca del grafiti como formas de vandalismo, Beick nos explica que es un arte y una forma de “desastres” que lleva una preparación más allá de agitar una lata.

“Aunque no llevé cursos especiales de pintura o dibujo, pero de los nueve años que llevo realizando mural urbano, he aprendido cosas sobre la marcha, cosas que claramente me han ayudado a mejorar en mi técnica”, dijo Beick

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo habla: Reportan asaltos, pedradas y ‘drogadictos’ al sur de la ciudad