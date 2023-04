“Mi mamá practicaba la repostería, entonces yo crecí dentro de un ambiente en el que era común estar horneando cosas, un pastel por aquí, un postre por allá, nunca faltaba que hubiera en casa, por lo que a mí se me hacía normal tener esas herramientas en casa”, dijo Mario.

A la gente foránea le encanta decir que en Saltillo no le sabemos a la comida, Mario Medrano es un saltillense que desde la cocina dulce, viene a cerrar bocas con su participación en los American Cake Awards, en Miami, Florida.

“Durante un tiempo en la facultad fui teacher, tenía hora libre en la escuela y me iba a dar clase, terminaba y regresaba a la facultad, así estuve mucho tiempo, pero comencé a vender postrecitos, pasteles, pays y cosas así, y me dí cuenta que me dejaba más, digo también en la facultad hay 300 personas, todas compraban”, dijo.