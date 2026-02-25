Gobernador de Coahuila llama a municipios a solventar observaciones de la ASF

El gobernador de Coahuila llamó a los municipios a atender y solventar las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), luego de la publicación del informe más reciente, en el que —según datos expuestos públicamente— ayuntamientos como Saltillo y Torreón aparecen entre los que deben aclarar el uso de recursos.

Dijo que el proceso aún contempla una etapa de aclaración, en la que los gobiernos locales pueden presentar la documentación correspondiente. “Hay una etapa donde se abren las solventaciones y tengo entendido que muchos de estos municipios tienen la documentación y la información para poder solventar. El problema es con los municipios que no tengan la información y los documentos para poder hacerlo”, señaló.

Añadió que ya ha sostenido comunicación con alcaldes para dar seguimiento al tema y evitar que las observaciones escalen a responsabilidades administrativas. “El llamado es a los alcaldes, a los tesoreros, a que solventen las observaciones, que entreguen los documentos. Hay observaciones que son sencillas de comprobar, pues hay que comprobarlas”, comentó.

El mandatario afirmó que en el caso del Gobierno del Estado se mantienen revisiones internas permanentes para evitar inconsistencias en el manejo de recursos públicos. “Nosotros revisamos permanentemente, no esperamos a que lleguen las auditorías. Nos auto auditamos y cuando llegan las auditorías ya tenemos todo revisado”, dijo.