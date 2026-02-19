Nómina, obras y adquisiciones: irregularidades observadas por la ASF a municipios de Coahuila

La fiscalización de la Cuenta Pública 2024 reveló que 33 de los 38 municipios de Coahuila deberán aclarar el uso de 928 millones de pesos de recursos federales, producto de observaciones en nómina, obras y adquisiciones. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se detectó que varios ayuntamientos simularon competencia entre proveedores, otorgaron sueldos que rebasan los tabuladores oficiales y no lograron justificar la ejecución de obras financiadas con recursos federales destinados a población en situación de pobreza. TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe logra saldo blanco ante la ASF: cero pesos por aclarar en su gestión Los municipios que aprobaron la revisión sin observaciones fueron Ramos Arizpe, Escobedo, General Cepeda, Guerrero e Hidalgo, los cuales validaron el 100 por ciento de los fondos federales recibidos. En contraste, localidades como Múzquiz, Francisco I. Madero y Juárez obtuvieron dictámenes negativos al presentar irregularidades en la totalidad de las muestras auditadas. MANEJOS IRREGULARES EN NÓMINAS Uno de los hallazgos más recurrentes corresponde al manejo irregular de los servicios personales. La Auditoría detectó incumplimiento de los tabuladores salariales autorizados por los cabildos. En Abasolo, por ejemplo, se emitieron cheques a nombre de un servidor público para pagar en efectivo a 155 trabajadores, sin acreditar que los recursos se entregaron efectivamente ni que dichas personas formaran parte de la plantilla municipal.

FALLAS EN OBRA PÚBLICA En materia de obra pública, las irregularidades se concentran en la falta de expedientes técnicos y en la ejecución de proyectos en predios sin propiedad legal acreditada. La ASF señaló a municipios como Monclova, Múzquiz, Nava y Saltillo por inconsistencias en bitácoras de obra, pruebas de laboratorio y reportes fotográficos. Asimismo, en Torreón, Matamoros y Arteaga se realizaron obras en terrenos cuya posesión legal no fue comprobada, lo que pone en riesgo el patrimonio público. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: cinco municipios deben aclarar el uso del 100% de recursos federales de 2024 En Torreón, el rubro de servicios concentra las observaciones de mayor cuantía. Destaca el contrato para la recolección de basura con la empresa PASA, por 313.5 millones de pesos, debido a que el municipio no presentó evidencia fotográfica suficiente, validación del tonelaje recolectado ni actas de entrega que vincularan los pagos con los servicios prestados. En alumbrado público, se reportan 10.5 millones de pesos pendientes de aclarar por el suministro de energía eléctrica, ya que el municipio no presentó el desglose por centros de consumo que permitiera identificar el origen de los cargos y el monto total facturado por la Comisión Federal de Electricidad.

✒️ #Boletín | #ASF realiza la Tercera entrega de Informes Individuales de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2024, con cifra histórica de auditorías y mayor cobertura nacional.@Mx_Diputados | #CVASF pic.twitter.com/UBSiK86L82 — Auditoría Superior (@ASF_Mexico) February 17, 2026

En Piedras Negras se detectó una presunta simulación: seis contratos de obra fueron asignados a empresas vinculadas a un mismo socio, quien además preside una cámara empresarial local. En Múzquiz, por su parte, se adjudicaron contratos a proveedores con domicilios fiscales abandonados. OPACIDAD EN ADQUISICIONES El rubro de adquisiciones también registra observaciones millonarias. En Torreón, el contrato con PASA para la recolección de basura suma 313.5 millones de pesos sin evidencia suficiente del tonelaje ni actas de entrega del servicio. TE PUEDE INTERESAR: ASF detecta pagos del IMSS por medicinas ‘fantasma’ y faltas de registro Cofepris; pide aclarar 46.3 mdp Saltillo enfrenta observaciones por 37.9 millones de pesos en servicios de salud y seguridad, al no acreditar que los beneficiarios de medicamentos fueran derechohabientes del municipio ni presentar resultados de controles de confianza.