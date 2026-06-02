Apuesta UTC por actualizar métodos de enseñanza para frenar déficit de ingenieros

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    Apuesta UTC por actualizar métodos de enseñanza para frenar déficit de ingenieros
    Apuesta UTC por actualizar métodos de enseñanza para frenar déficit de ingenieros
    El rector afirma que el desinterés de los jóvenes responde a factores de enseñanza. REDES SOCIALES

La Universidad Tecnológica de Coahuila busca revertir la falta de especialistas mediante la modernización docente y un enfoque metodológico que despierte el interés de los alumnos.

Ante el severo déficit que enfrenta Coahuila, donde la industria demanda anualmente cerca de 6 mil ingenieros y las instituciones locales sólo egresan a 2 mil, la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) apuesta por una reingeniería en los métodos de enseñanza para atraer y retener a los jóvenes en las ciencias exactas.

El rector de la UTC, Sergio Guadarrama, reconoció la problemática estatal y señaló que el desinterés de los jóvenes responde a factores de enseñanza. “Pienso que este es un aspecto metodológico. Tiene que trabajarse en los procesos aquí, hay que trabajar en los procesos de enseñanza y aprendizaje”, afirmó.

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Para el académico, la clave para revertir este rezago reside en la capacitación magisterial y en la capacidad de transformar asignaturas tradicionalmente complejas en experiencias atractivas. “El docente reciba de manera permanente actualizaciones, modernización del quehacer para que la materia por ser ella intrínseca y árida que sea, se vuelva un tema apasionado”, detalló.

Guadarrama enfatizó que la institución que dirige realiza un esfuerzo constante por aportar capital humano calificado a la Región Sureste, zona que actualmente se encuentra en plena expansión industrial gracias a las inversiones generadas por el fenómeno del nearshoring. “Cada año egresamos cerca de 650 ingenieros, verdad. Y de acuerdo al tamaño que tiene la universidad. La dimensión, pues nos parecen este bastantes en ese sentido”, puntualizó.

El rector insistió en que el verdadero reto institucional radica en derribar el temor histórico hacia las ciencias duras desde el aula, haciendo las asignaturas dinámicas.

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“Tenemos que hacerla muy interesante, impulsamos y empujamos el hecho de que nuestra materia debe ser una materia interesante, una materia llena que en lugar de que los chicos la miren como con temor o la miren áridamente la miren como una oportunidad de aprender más”, manifestó.

Finalmente, defendió la relevancia de estas disciplinas en la formación profesional y en el desarrollo de competencias analíticas indispensables para el entorno laboral. “No debemos olvidar que las matemáticas por duras y la física, por duras que sean desarrollen el pensamiento lógico del ser humano”, concluyó el titular de la UTC.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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