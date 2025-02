Gobierno Federal asigna solo 2 millones de pesos a la cultura en Coahuila... y no han llegado

Los recursos asignados aún no han sido entregados, lo que pone en duda su impacto ante las crecientes demandas del sector

El Gobierno de Coahuila recibió recientemente una asignación de recursos federales por casi 2 millones de pesos para el rubro de cultura, una cifra que, aunque significativa, resulta insuficiente para satisfacer las crecientes demandas de la ciudadanía en este rubro.

Desafortunadamente, aunque los recursos ya están asignados a esta área del gobierno estatal, la fecha exacta en que estos escasos fondos llegarán aún no ha sido definida por parte de la Federación.

“Todavía no nos han dado el sí, el sí de la fecha de los recursos, pero estamos en ese entendido. Recuerden que hay programas que son en conjunto, parte del gobierno del estado y parte del gobierno federal. Entonces, estamos ahorita en la etapa de los convenios, porque hay que firmarlos”, informó Esther Quintana, secretaria de Cultura del Gobierno del Estado.

Según las autoridades, estos recursos corresponden a una parte de los fondos federales destinados a diversos proyectos y programas que buscan mejorar las condiciones de vida en la entidad. Sin embargo, los funcionarios locales han señalado que la asignación está lejos de ser suficiente ante la magnitud de los retos que enfrenta Coahuila.

“Lo mismo del año pasado, prácticamente no hay nada extraordinario. Y obviamente, también están nuestros convenios, que vamos a firmar otra vez este año con las universidades, porque requerimos espacios para que nuestros diferentes artistas, o los artistas en sus diferentes ramas, tengan un lugar donde presentarse”, señaló la secretaria.

La Secretaría busca, a través de la creatividad y las aportaciones de particulares, llevar la cultura a todos los rincones del estado, sorteando diversas problemáticas derivadas de la falta de recursos.

“Nunca será suficiente, pero les digo que eso a mí no me arredra, porque por eso existe la inteligencia, la creatividad y, también, el altruismo de la sociedad. Esto es hermoso porque la tarea de hacer crecer la cultura en nuestro estado no depende única y exclusivamente de los gobiernos de los tres niveles, sino también depende mucho de la participación de la gente”, declaró la encargada de la cultura a nivel estatal.