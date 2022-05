¿Golpe de calor?, coahuilenses son los que más ‘googlean’ sobre sus síntomas

Un boletín informativo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), explica que el golpe de calor es el nombre que se le da a cuando la temperatura del cuerpo sube a más de 40° C y el organismo no puede mantenerla en los 37° C, la temperatura considerada como normal, el cuerpo sufre un golpe de calor.

Entre los principales síntomas se encuentran: mareo, sudoración excesiva al principio, después, falta de sudor, enrojecimiento y sequedad de la piel, fiebre con temperatura desde 39 a 41°C, aceleración del ritmo cardíaco, con latido del corazón débil, dolor de cabeza y ataques con convulsiones.