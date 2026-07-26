Guerrero, Coahuila, despide con éxito la Feria de la Sandía 2026 entre tradición y orgullo agrícola

La edición de este año, organizada por la Administración Municipal 2025-2027 que encabeza el alcalde Mario Cedillo Infante, reunió una amplia agenda de actividades culturales, musicales, deportivas y recreativas que atrajeron a habitantes de la región y turistas.

GUERRERO, COAH.– Con una gran participación de familias, productores y visitantes, concluyó este domingo la Feria de la Sandía 2026, una de las celebraciones más emblemáticas del Pueblo Mágico de Guerrero , que durante dos días convirtió al municipio en un escaparate de sus tradiciones, su riqueza agrícola y el orgullo de su gente.

Entre los eventos más destacados estuvieron la cabalgata, el jaripeo, espectáculos musicales, presentaciones artísticas, concursos, exhibiciones, la venta de productos regionales y el tradicional reparto gratuito de sandía, actividades que fortalecieron la convivencia familiar y promovieron la principal producción agrícola del municipio.

Uno de los momentos más significativos de la feria fue la elección y coronación de la Reina de la Feria de la Sandía 2026. Después de una emotiva velada, María del Consuelo Andrade Ponce fue coronada como la nueva soberana, convirtiéndose en la representante de esta tradicional festividad y embajadora de la cultura, las tradiciones y la hospitalidad de Guerrero.

La coronación estuvo encabezada por el alcalde Mario Cedillo Infante y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Ana Lilia Jiménez Zamora, quienes fueron los encargados de colocar la corona a la nueva reina.

Durante la ceremonia también se reconoció el esfuerzo, talento y compromiso de todas las participantes del certamen, destacando su disposición para representar con orgullo al municipio y contribuir a preservar una tradición que año con año reúne a cientos de familias.

Como parte de las actividades oficiales de la feria, el Gobierno Municipal entregó reconocimientos a la Familia Borders, a la empresa Agroproductos Capricho S. de R.L. de C.V. y a su director general, Ricardo Farías M., por su aportación al desarrollo económico y agrícola de Guerrero.

Las autoridades destacaron que el compromiso de estos aliados ha sido fundamental para fortalecer el sector agrícola, impulsar la economía local y respaldar acciones que benefician directamente a las familias del municipio, además de contribuir al crecimiento y consolidación de la Feria de la Sandía como una de las festividades más importantes del norte de Coahuila.