Guillermo Ruiz se suma a labores de apoyo tras intensas lluvias en Piedras Negras

Acompañado por brigadas de Mejora Coahuila, Protección Civil Estatal y personal del Sector Salud, el legislador visitó colonias como Lázaro Cárdenas, Buena Vista Sur, Vista Hermosa y Haciendas, donde se reportaron daños en viviendas y vialidades tras el acumulado de casi ocho pulgadas de agua en pocas horas.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el diputado local Guillermo Ruiz Guerra participó en los recorridos de atención a familias afectadas por las lluvias extraordinarias registradas desde la madrugada del domingo en esta frontera.

Durante la jornada se levantó información sobre las afectaciones y se coordinaron acciones inmediatas para atender las necesidades más urgentes de la población. Ruiz destacó la rápida respuesta del Gobierno del Estado, que trabaja de manera conjunta con distintas dependencias para respaldar a quienes resultaron afectados.

“Lo más importante en estos momentos es proteger a las familias y atender cualquier situación de riesgo. Estamos recorriendo las colonias afectadas para escuchar a la gente y brindar el apoyo necesario”, expresó el diputado.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil ante los pronósticos de más lluvias en la Región Norte.

“Pedimos a la población evitar cruzar zonas inundadas y permanecer en casa en la medida de lo posible. La prevención es fundamental para proteger la integridad de nuestras familias”, señaló.

El legislador informó que su Casa de Gestoría permanecerá abierta para orientar y canalizar a los ciudadanos que requieran apoyo ante cualquier afectación derivada de la contingencia.

Finalmente, reiteró su compromiso de continuar trabajando en coordinación con autoridades estatales y municipales para respaldar a las familias nigropetenses.