Inundan lluvias varias colonias y domicilios en Parras de la Fuente

Las precipitaciones dejaron varios domicilios afectados en distintas calles como la carretera a General Cepeda, la colonia Federico Cárdenas, calle Mina, calle Acuña, colonia Saltillo 400, Quintas del Valle, entre otras zonas.

Desde la madrugada de este lunes iniciaron las torrenciales lluvias en el Pueblo Mágico de Parras .

Otros domicilios resultaron afectados debido al colapso del drenaje, lo que provocó el ingreso de agua a viviendas y daños en diversas pertenencias de los habitantes.

Personal de Protección Civil, Bomberos, elementos de Seguridad Pública, oficiales del Estado y civiles participaron en las labores de apoyo a la ciudadanía, debido a la saturación de reportes que superaron la capacidad de respuesta inmediata.

Juan Manuel Parra, director de Protección Civil, informó que las lluvias continuarán y exhortó a la población a no cruzar arroyos o vados con corriente de agua, con el fin de evitar accidentes.

En la zona centro, varias tapas del sistema de drenaje se levantaron debido a la presión del agua, lo que representó un riesgo para peatones y automovilistas que circulaban por calles como Óscar Flores Tapia, Reforma y otras vialidades del primer cuadro de la ciudad.