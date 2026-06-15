Inundan lluvias varias colonias y domicilios en Parras de la Fuente

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Coahuila
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    Inundan lluvias varias colonias y domicilios en Parras de la Fuente
    En distintas zonas como la carretera a General Cepeda, la colonia Federico Cárdenas y Quintas del Valle, vecinos reportaron ingreso de agua a viviendas debido al incremento del nivel de las precipitaciones. PEDRO PESINA

Autoridades de Protección Civil informaron que las lluvias continuarán en las próximas horas, por lo que exhortaron a la población a evitar zonas de riesgo como arroyos y vados

Desde la madrugada de este lunes iniciaron las torrenciales lluvias en el Pueblo Mágico de Parras.

Las precipitaciones dejaron varios domicilios afectados en distintas calles como la carretera a General Cepeda, la colonia Federico Cárdenas, calle Mina, calle Acuña, colonia Saltillo 400, Quintas del Valle, entre otras zonas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/inundan-lluvias-la-escuela-normal-de-monclova-evacuan-a-decenas-de-alumnos-video-HH21401413

Otros domicilios resultaron afectados debido al colapso del drenaje, lo que provocó el ingreso de agua a viviendas y daños en diversas pertenencias de los habitantes.

Personal de Protección Civil, Bomberos, elementos de Seguridad Pública, oficiales del Estado y civiles participaron en las labores de apoyo a la ciudadanía, debido a la saturación de reportes que superaron la capacidad de respuesta inmediata.

Juan Manuel Parra, director de Protección Civil, informó que las lluvias continuarán y exhortó a la población a no cruzar arroyos o vados con corriente de agua, con el fin de evitar accidentes.

En la zona centro, varias tapas del sistema de drenaje se levantaron debido a la presión del agua, lo que representó un riesgo para peatones y automovilistas que circulaban por calles como Óscar Flores Tapia, Reforma y otras vialidades del primer cuadro de la ciudad.

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