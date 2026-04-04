Habilitan QR de auxilio en Coahuila; vacacionistas podrán solicitar asistencia en carretera

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Coahuila
/ 4 abril 2026
    Habilitan QR de auxilio en Coahuila; vacacionistas podrán solicitar asistencia en carretera
    A través del código, los usuarios podrán enlazarse con las corporaciones de seguridad para solicictar apoyo o asistencia. JOSUÉ RODRÍGUEZ
Sarah Estrada
por Sarah Estrada

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Según la información, el sistema permitirá a usuarios hacer observaciones, presentar quejas o solicitar apoyo durante Semana Santa

Durante el periodo vacacional de Semana Santa en Coahuila, autoridades estatales habilitaron 45 puntos de atención ciudadana en las distintas regiones de la entidad. Ahí, se colocaron códigos QR para facilitar la comunicación entre usuarios y corporaciones de seguridad y procuración de justicia.

De acuerdo con la información, al escanear el código desde un teléfono celular, las personas podrán integrarse a un canal de comunicación en el que participan mandos de distintas instituciones de seguridad del estado.

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Según se explicó, a través de este mecanismo los ciudadanos podrán presentar quejas, sugerencias, observaciones o solicitar apoyo mientras transitan por la entidad.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que este esquema busca facilitar el contacto inmediato entre viajeros y autoridades durante sus recorridos por Coahuila.

La medida forma parte de las acciones implementadas durante el periodo vacacional, con el objetivo de reforzar la atención a quienes se desplazan por carreteras del estado.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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