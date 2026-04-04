Habilitan QR de auxilio en Coahuila; vacacionistas podrán solicitar asistencia en carretera

Durante el periodo vacacional de Semana Santa en Coahuila, autoridades estatales habilitaron 45 puntos de atención ciudadana en las distintas regiones de la entidad. Ahí, se colocaron códigos QR para facilitar la comunicación entre usuarios y corporaciones de seguridad y procuración de justicia.

De acuerdo con la información, al escanear el código desde un teléfono celular, las personas podrán integrarse a un canal de comunicación en el que participan mandos de distintas instituciones de seguridad del estado.