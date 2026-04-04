Mujer resulta lesionada tras caída de motocicleta en Zona Centro de Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 4 abril 2026
    Mujer resulta lesionada tras caída de motocicleta en Zona Centro de Piedras Negras
    La mujer presentaba una probable fractura en la pierna izquierda, a la altura del tobillo. ESPECIAL

El percance se registró en el cruce de Xicoténcatl y Guerrero

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un accidente vial se registró la madrugada del sábado dejando como resultado una mujer lesionada con probable fractura.

La persona cayó de una motocicleta en el cruce de las calles Xicoténcatl y Guerrero, en la Zona Centro de la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/hombre-resulta-herido-con-arma-blanca-tras-rina-en-colonia-montes-de-piedras-negras-EI19779937

Reportes preliminares indican que un hombre conducía la unidad acompañado por la mujer cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control.

El desequilibrio provocó que ambos cayeran al pavimento. Tras percatarse de la gravedad de las lesiones que tuvo la mujer, el conductor solicitó auxilio a través del número de emergencias 911.

Alrededor de la 1:30 horas, elementos de corporaciones de seguridad y cuerpos de rescate se trasladaron al sitio, en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Piedras Negras, donde localizaron a dos personas y brindaron atención inmediata.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/coahuila-vigilan-balnearios-y-margenes-del-rio-bravo-para-prevenir-incidentes-MI19779324

Paramédicos del cuerpo de Bomberos proporcionaron los primeros auxilios a Alma Delia, de 56 años de edad. Al identificar una probable fractura en la pierna izquierda, a la altura del tobillo, se determinó su traslado al Hospital General de Zona No. 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social para su atención especializada.

La paciente fue reportada como estable, en tanto que las autoridades competentes tomaron conocimiento de los hechos para el deslinde de responsabilidades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Piedras Negras

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: El feminismoque ya no es (parte I)

NosotrAs: El feminismo
que ya no es (parte I)

true

La coneja (y el conejo)
true

ICE: La banalidad del mal en el siglo XXI
true

Salvar a AHMSA y a la clase trabajadora
true

PEMEX, ¡NO MANCHES!
CUARTOSCURO

Desaparecidos: Mira la 4T para otro lado
true

Los ‘cristos coronados’ en las yucas de mi tierra
Busca planteamiento evitar inequidad en elecciones de Coahuila, que este año renovarán la totalidad del Congreso de Coahuila.

Coahuila: Ante riesgos, plantean regular uso de IA en las campañas políticas