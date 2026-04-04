Mujer resulta lesionada tras caída de motocicleta en Zona Centro de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un accidente vial se registró la madrugada del sábado dejando como resultado una mujer lesionada con probable fractura. La persona cayó de una motocicleta en el cruce de las calles Xicoténcatl y Guerrero, en la Zona Centro de la ciudad.

Reportes preliminares indican que un hombre conducía la unidad acompañado por la mujer cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control. El desequilibrio provocó que ambos cayeran al pavimento. Tras percatarse de la gravedad de las lesiones que tuvo la mujer, el conductor solicitó auxilio a través del número de emergencias 911. Alrededor de la 1:30 horas, elementos de corporaciones de seguridad y cuerpos de rescate se trasladaron al sitio, en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Piedras Negras, donde localizaron a dos personas y brindaron atención inmediata.

Paramédicos del cuerpo de Bomberos proporcionaron los primeros auxilios a Alma Delia, de 56 años de edad. Al identificar una probable fractura en la pierna izquierda, a la altura del tobillo, se determinó su traslado al Hospital General de Zona No. 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social para su atención especializada. La paciente fue reportada como estable, en tanto que las autoridades competentes tomaron conocimiento de los hechos para el deslinde de responsabilidades.

Publicidad