Cuatro Ciénegas mantiene operativo permanente ante lluvias; alcalde supervisa acciones en colonias

Elementos de Protección Civil, Bomberos y Seguridad Pública realizaron recorridos por distintos sectores del municipio para atender encharcamientos, inspeccionar zonas consideradas de riesgo y mantenerse coordinados para responder de inmediato a cualquier emergencia.

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Ante las lluvias registradas en las últimas horas, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas desplegó un operativo permanente de atención y vigilancia para responder a los reportes ciudadanos y prevenir situaciones de riesgo, informó el alcalde Víctor Manuel Leija Vega.

Además, personal de Servicios Primarios y Alumbrado Público apoyó en las labores para atender las afectaciones que dejaron las precipitaciones.

El alcalde Víctor Manuel Leija Vega señaló que la prioridad es proteger la integridad y el patrimonio de las familias cieneguenses, por lo que las dependencias municipales permanecen trabajando en territorio.

”Nuestra responsabilidad es estar donde la gente nos necesita. Seguiremos recorriendo las colonias, atendiendo cada reporte y coordinando esfuerzos entre todas las corporaciones para responder de manera rápida y eficaz”, expresó.

El edil agregó que el trabajo preventivo y la presencia permanente de las corporaciones permiten disminuir riesgos durante la temporada de lluvias, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, ya que persisten las probabilidades de precipitaciones en las próximas horas.