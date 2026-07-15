Cuatro Ciénegas mantiene operativo permanente ante lluvias; alcalde supervisa acciones en colonias

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    Cuatro Ciénegas mantiene operativo permanente ante lluvias; alcalde supervisa acciones en colonias
    El alcalde Víctor Manuel Leija Vega llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales ante el pronóstico de más precipitaciones. LIDIET MEXICANO

El Gobierno de Cuatro Ciénegas mantiene un operativo permanente de vigilancia y atención para prevenir riesgos y responder a las afectaciones provocadas por las lluvias

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Ante las lluvias registradas en las últimas horas, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas desplegó un operativo permanente de atención y vigilancia para responder a los reportes ciudadanos y prevenir situaciones de riesgo, informó el alcalde Víctor Manuel Leija Vega.

Elementos de Protección Civil, Bomberos y Seguridad Pública realizaron recorridos por distintos sectores del municipio para atender encharcamientos, inspeccionar zonas consideradas de riesgo y mantenerse coordinados para responder de inmediato a cualquier emergencia.

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Además, personal de Servicios Primarios y Alumbrado Público apoyó en las labores para atender las afectaciones que dejaron las precipitaciones.

$!Protección Civil, Bomberos y Seguridad Pública realizaron recorridos para atender reportes y prevenir riesgos tras las lluvias.
Protección Civil, Bomberos y Seguridad Pública realizaron recorridos para atender reportes y prevenir riesgos tras las lluvias. LIDIET MEXICANO

El alcalde Víctor Manuel Leija Vega señaló que la prioridad es proteger la integridad y el patrimonio de las familias cieneguenses, por lo que las dependencias municipales permanecen trabajando en territorio.

”Nuestra responsabilidad es estar donde la gente nos necesita. Seguiremos recorriendo las colonias, atendiendo cada reporte y coordinando esfuerzos entre todas las corporaciones para responder de manera rápida y eficaz”, expresó.

El edil agregó que el trabajo preventivo y la presencia permanente de las corporaciones permiten disminuir riesgos durante la temporada de lluvias, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, ya que persisten las probabilidades de precipitaciones en las próximas horas.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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