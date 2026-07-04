Aseguran cerca de tres kilos de cristal durante cateo en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado, con el respaldo de corporaciones de los tres órdenes de gobierno, permitió el aseguramiento de aproximadamente tres kilogramos de droga conocida como cristal, así como diversas dosis de cocaína, durante un cateo realizado la madrugada de este sábado en el municipio de Cuatro Ciénegas. La intervención fue resultado de una línea de investigación desarrollada por la autoridad ministerial, la cual derivó en el cumplimiento de una orden de cateo en un inmueble ubicado en el número 108 de la calle Lucila Ruiz Múzquiz, en la colonia Las Magdalenas.

De acuerdo con la información oficial, durante la diligencia no se registraron personas detenidas; sin embargo, el narcótico localizado quedó bajo resguardo de la autoridad ministerial para integrarlo a la carpeta de investigación correspondiente.

CONTINÚAN LAS INDAGATORIAS Las autoridades informaron que las investigaciones permanecen abiertas con el propósito de identificar y localizar a las personas presuntamente relacionadas con la droga asegurada. De manera preliminar, trascendió que un individuo identificado como Víctor Manuel “N”, con domicilio en la colonia Benito Juárez, es señalado como posible relacionado con el inmueble y el estupefaciente decomisado; no obstante, su probable responsabilidad deberá determinarse conforme avance la investigación y con pleno respeto al principio de presunción de inocencia.

Al término del operativo, el domicilio intervenido quedó asegurado por la Fiscalía General del Estado, mientras que peritos y agentes ministeriales continuarán con las diligencias para el esclarecimiento de los hechos. En el cateo participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con autoridades de los distintos niveles de gobierno, como parte de las acciones para combatir el narcomenudeo y otras actividades ilícitas en la región.

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