Respaldan coahuilenses gestión de Manolo Jiménez; es segundo lugar nacional

TORREÓN, COAH.- La gestión de Manolo Jiménez Salinas en Coahuila sigue ganando terreno en la escena nacional al obtener el segundo puesto en el ranking de aprobación de Demoscopia Digital, correspondiente a febrero de 2026.

Con un 69.1% de opiniones favorables, el mandatario coahuilense muestra una tendencia de alta estabilidad en su primer bimestre del año.

