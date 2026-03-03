Respaldan coahuilenses gestión de Manolo Jiménez; es segundo lugar nacional

Coahuila
/ 3 marzo 2026
    Respaldan coahuilenses gestión de Manolo Jiménez; es segundo lugar nacional
    Manolo Jiménez Salinas se posiciona como el gobernador con mayor aprobación en la frontera norte de México. OMAR SAUCEDO

Con un 69.1% de opiniones favorables, el mandatario coahuilense muestra una tendencia de alta estabilidad en su primer bimestre del año

TORREÓN, COAH.- La gestión de Manolo Jiménez Salinas en Coahuila sigue ganando terreno en la escena nacional al obtener el segundo puesto en el ranking de aprobación de Demoscopia Digital, correspondiente a febrero de 2026.

Con un 69.1% de opiniones favorables, el mandatario coahuilense muestra una tendencia de alta estabilidad en su primer bimestre del año.

$!Con un 69.1% de respaldo, la ciudadanía de Coahuila califica positivamente el arranque del ejercicio 2026.
Con un 69.1% de respaldo, la ciudadanía de Coahuila califica positivamente el arranque del ejercicio 2026. SANDRA GÓMEZ

El liderazgo del ranking es compartido con Julio Menchaca (Hidalgo), quien ostenta el 70.6%, seguido de cerca por los gobernadores de Querétaro, Nuevo León y Aguascalientes, quienes cierran el grupo de los cinco mejor evaluados del país.

Esta evaluación ciudadana, que consolida el liderazgo de Jiménez en el norte de México, se basó en una encuesta telefónica levantada entre el 25 y el 28 de febrero de 2026. El ejercicio estadístico consideró una muestra representativa de adultos y reportó un margen de error de ±3.8%.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

