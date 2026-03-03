Respaldan coahuilenses gestión de Manolo Jiménez; es segundo lugar nacional
Con un 69.1% de opiniones favorables, el mandatario coahuilense muestra una tendencia de alta estabilidad en su primer bimestre del año
TORREÓN, COAH.- La gestión de Manolo Jiménez Salinas en Coahuila sigue ganando terreno en la escena nacional al obtener el segundo puesto en el ranking de aprobación de Demoscopia Digital, correspondiente a febrero de 2026.
El liderazgo del ranking es compartido con Julio Menchaca (Hidalgo), quien ostenta el 70.6%, seguido de cerca por los gobernadores de Querétaro, Nuevo León y Aguascalientes, quienes cierran el grupo de los cinco mejor evaluados del país.
Esta evaluación ciudadana, que consolida el liderazgo de Jiménez en el norte de México, se basó en una encuesta telefónica levantada entre el 25 y el 28 de febrero de 2026. El ejercicio estadístico consideró una muestra representativa de adultos y reportó un margen de error de ±3.8%.