Hallan sin vida a mujer reportada como desaparecida en Palaú; trasciende posible suicidio

Según la información que ha trascendido, el cuerpo fue localizado en un predio de esta comunidad, lo que movilizó a elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Policía Estatal y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.

MÚZQUIZ, COAH.- Una mujer que había sido reportada como desaparecida fue localizada sin vida en un predio de la Villa de Palaú; se señala que la investigación habría apuntado inicialmente a un posible feminicidio y, posteriormente, a una muerte por decisión propia.

En un primer momento no se había confirmado públicamente la identidad de la mujer. Sin embargo, según las características coincide con las de Erika Analuz Portales Gloria, de 29 años, cuya desaparición se había reportado.

Posteriormente, publicaciones regionales informaron que el cuerpo correspondía a Erika Analuz, conocida entre familiares y amigos como “La China”, quien residía en la colonia Las Frutas.

De acuerdo con las versiones difundidas, sus familiares habían perdido contacto con ella desde el pasado 30 de julio. No obstante, habría sido hasta el viernes 14 de agosto cuando se formalizó el reporte ante las autoridades especializadas en búsqueda de personas.

Información publicada en redes señalaba que el cuerpo no presentaba signos aparentes de violencia. Pese a ello, la carpeta de investigación habría sido abierta bajo protocolo de feminicidio, con el objetivo de descartar la posible intervención de terceras personas y esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

En ese momento también trascendió que una de las líneas preliminares contemplaba una posible privación de la vida por decisión propia, aunque las diligencias continuaron y el cuerpo fue trasladado para la práctica de la necropsia de ley.

Nuevas versiones periodísticas atribuidas al delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, Diego Garduño Guzmán, señalaron que los resultados de la necropsia habrían establecido como causa del fallecimiento asfixia por ahorcamiento.

De acuerdo con esa información, las investigaciones realizadas hasta el momento apuntarían a un posible suicidio. Sin embargo, la investigación continúa¿ para descartar otras circunstancias en torno a la muerte de la mujer.